Siete trucos del Feng Shui para atraer el dinero a tu casa

Si andas un poco escaso de fondos no te pierdas estos trucos que la técnica milenaria del Feng Shui te ofrece para poder atraer el dinero a tu hogar y además darle un toque más limpio y hogareño a tu casa. El Feng Shui es un arte ancestral basado en la cosmogonía china y busca la mejora de las condiciones ambientales, ya sea en tu casa o en cualquier entorno, lo que ayuda a fomentar tu bienestar y armonía general. Con éste estilo de decoración no solo mejorarás la economía familiar, si no que lograrás traer armonía y relajación para ti y los tuyos.

Para mejorar tu suerte y aumentar la afluencia de dinero a tu hogar te traemos los mandamientos que el Feng Shui repite y logra así que la economía familiar mejore:



Decorar con violeta, rojo o verde

El Feng Shui remarca que pintar una pared de color violeta o decorar con objetos rojos o de colores verdes brillantes, como cojines, jarrones o alfombras, son acciones que te ayudarán a atraer el dinero a casa. Lo más importante es que sean tonos de color que te gusten a ti y a los tuyos porque la energía positiva se construye con las personas que se sienten a gusto en su entorno.

Otro pequeño truco de decoración es evitar los espejos y piezas de arte con temáticas relacionadas con agua y que además estén por encima de tu nariz o sobre el respaldo de tu cama.

Deshazte del desorden

Uno de los mantras que los practicantes del Feng Shui repiten a menudo es que "una casa libre de desorden, vibrante e inspiradora, atrae prosperidad". Por lo tanto no es mala idea eliminar todo obstáculo que impida la fluidez y colocar plantas y fuentes que ayuden a que la energía positiva circule por toda la casa y además estimulen la prosperidad

Cocina impecable

En ésta doctrina de la decoración la cocina está íntimamente relacionada con la capacidad de atraer dinero. Por lo tanto, mantener la cocina limpia y ordenada, además de ayudarnos con nuestra vida diaria, nos aportará un beneficio económico en ocasiones muy deseado. Para optimizar el paso de energía por tu casa es imprescindible que la cocina esté bien limpia, la mesa ordenada y la alacena y la nevera perfectamente ordenadas y con alimentos frescos.

Un toque fresco

Evita que las habitaciones se vean frías, aburridas o estáticas y, para ello, no dudes en incluir un toque que dé color, frescura y alegría. Para ello puedes usar el arte: fotos, cuadros, adornos, etc. Cualquier cosa que suavice y anime el ambiente es bienvenida, pero sin pasarse porque el exceso puede ocasionar un efecto contrario.

Evitar las fugas de agua

En el hogar y en el Feng Shui el agua simboliza el dinero, por lo que si pierdes agua, pierdes dinero. Para evitar este problema debes revisar muy bien todos los grifos de tu casa y debes deshacerte de cualquier cosa que tenga agua estancada.

Deja espacio

Lo mejor es que te deshagas de todo aquello que no uses o esté roto. Un truco para ello, si eres muy sentimental o práctico y piensas que todo puede servirte, es usar la regla del tiempo. Si no has usado una prenda de ropa o un objeto en al menos un año es algo del que deberías desprenderte. Con éste método logrará librarte de lo viejo que no quieres y atraer cosas nuevas que sí quieres en tu vida.

Una bonita entrada

Finalmente nos centramos en la puerta principal, que si está oculta o es difícil acceder a ella, no dejará que las oportunidades te encuentren. Ese es, por lo menos, otro de los mandamientos del Feng Shui, que aconseja un timbre que funcione bien, mantener la entrada impecable, colocar un felpudo agradable y plantas alrededor.