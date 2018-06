Cristina Albaladejo: «Excluir a niños con autismo de la escuela de verano es una vulneración de sus derechos»

La Asociación para el desarrollo de las personas con Trastorno del Espectro Autista (Libertea) alza la voz para exigir que los niños con necesidades educativas especiales tengan los mismos derechos que cualquier otro. La decisión del Ayuntamiento de Orihuela de excluir de la escuela de verano a un grupo de menores con autismo ha sentado como un jarro de agua fría a la treintena de familias que integran el colectivo. Se les impide el acceso a un recurso que consideran vital para poder conciliar en el periodo estival y, lo más importante: se priva a los niños de unas relaciones sociales esenciales para garantizar su bienestar.

La presidenta del colectivo, Cristina Albaladejo, asegura que llegarán donde haga falta para denunciar esta «vulneración sus derechos». Pero, ¿por qué se les excluye de la escuela de verano? Eso es algo que no alcanza a entender. Demuestra que el pliego de condiciones mediante el cual se adjudicó este servicio a una empresa es muy claro. En el programa se establece que está prevista «la atención de alumnado con necesidades especiales» y añade que, «preferentemente, como criterio general y a fin de garantizar su adecuada atención, alumnado escolarizado en centros ordinarios».

La portavoz de Libertea explica que son ocho los niños vinculados a la asociación que han solicitado participar. Cuatro de ellos están escolarizados en la modalidad de integración y otros tres estudian en aulas específicas de audición y lenguaje. Esos siete están adscritos a colegios ordinarios. Hay uno más que está escolarizado en un colegio específico de educación especial. Éste último ni siquiera se puede inscribir ya que su centro, el Antonio Sequeros, no aparece en el listado.



Colegios ordinarios

«Siete de los niños están escolarizados en colegios ordinarios y el Ayuntamiento y la empresa han decidido excluir de la escuela de verano a los que acuden a aulas específicas. Eso es algo irregular porque está contemplado en el pliego. Es más, los niños de colegios de educación especial también tienen derecho, porque se dice que preferentemente se atenderá a los de colegios ordinarios, pero no excluye al resto», añade.

Cristina Albaladejo es una de las madres afectadas. La situación a la que se enfrenta de cara al verano no es fácil. «Si no se solventa me veré obligada a pedir una excedencia para poder atender a mi hijo porque por la discapacidad que tiene no lo puedo dejar con cualquier familiar, tiene que estar una persona que conozca el autismo. Es muy importante seguir con él una serie de rutinas. El problema de que no existan estos recursos en periodo estival es que los niños tienen retrocesos importantes. Es muy necesario dar una continuidad a lo que se desarrolla durante todo el año y además esta escuela de verano sería muy beneficiosa porque se planifica con carácter lúdico y orientada al deporte».

Según valora, «si el recurso de la escuela de verano es importante para familias de niños neurotípicos, para padres de niños con discapacidad es mucho mayor porque la ruptura de rutinas les genera estrés y ansiedad, cambios de humor y conductas desadaptativas».



Meses de reuniones

Una de las cuestiones que Albaladejo no entiende es por qué la concejala de Educación, Begoña Cuartero, les niega el recurso cuando llevaban meses tratando este asunto. Según defiende, la asociación Libertea ha puesto mucho de su parte para intentar que este proyecto saliera adelante. Relata que hace cuatro meses comenzaron las reuniones con dicha Concejalía para que se ofreciera en verano una atención adecuada a los niños con autismo. «Les hicimos una propuesta para explicar al detalle cuáles son sus necesidades. Vimos que la ratio prevista era de un monitor por cada cinco alumnos pero consideramos que la necesidad de atención de estos menores era mayor y nos ofrecimos a asumir el gasto de un monitor más, de forma que hubiera tres monitores para ocho menores con autismo. Pero tras semanas de reuniones, la propuesta no ha salido adelante».

«La Concejalía de Educación decía que no podía asumir el gasto de un monitor extra (el tercero) y la empresa sólo ponía uno, según el contrato. Educación dijo que lo tenía que sufragar el área de Bienestar Social y ese departamento nos decía que Educación. Al final nadie se ha hecho cargo y creemos que la competencia es de Educación», prosigue.

A día de hoy sigue la negativa del consistorio a integrar a esos menores en la escuela de verano, pero «pensamos que realmente no pueden decirnos que no. El pliego no lo contempla y el contrato con la empresa tampoco. La edil alega que están escolarizados en aulas específicas, y sí, lo están, pero el pliego no habla de aulas específicas sino de colegios ordinarios, y siete de los niños están escolarizados allí».



Injusticia

Albaladejo añade que el chasco que se han llevado ha sido «muy duro», pero no están dispuestos a resignarse. «No podemos quedarnos de brazos cruzados ante injusticias de este tipo. Tenemos que reivindicar los derechos de nuestros hijos y luchar por lo que les pertenece. Yo tengo dos niños, uno con discapacidad y otro sin discapacidad. Quiero lo mismo para uno que para otro», añade.

La presidenta de Libertea subraya que han decidido alzar la voz para «dar a conocer una situación que no es nada justa». «Han tenido la posibilidad de modificar el pliego y no se ha hecho. Yo defiendo los intereses, las necesidades y las dificultades que los niños con autismo, pero hay muchas familias con niños con discapacidad en Orihuela que no tienen el recurso. Eso es una vulneración de sus derechos y vamos a luchar para que se les trate de forma justa», concluye.