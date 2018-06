Tambores de guerra en la Policía Local de Orihuela

Los sindicatos SPPLB, CSIF y UGT de la Policía Local de Orihuela han convocado hoy una asamblea de la que ha salido un mensaje para el equipo de gobierno del Ayuntamiento: no les gusta la convocatoria de diez plazas de agentes de movilidad cuando la plantilla es tan corta; de hecho, es la gota que ha colmado el vaso de su paciencia. Y como hace algunos días ya se lo dijeron en público al equipo de gobierno y no fueron escuchados, hoy se ha aprobado el inicio de movilizaciones que comenzarán por abandonar los agentes el acuerdo para realizar servicios extraordinarios y horas, algo que en el municipio es vital para cubrir la gran actividad festera y social que prácticamente está presente todos los fines de semana del año. Y además, a un mes vista de las Fiestas de la Reconquista, si la situación no cambia, podría convertirse en un problema de díficil solución.

En un comunicado que firman los tres sindicatos SPPLB, CSIF y UGT explican que "los afiliados han acordado dejar de prestar servicios extraordinarios y abandonar la bolsa de horas extras, dos fórmulas que permitían al Ayuntamiento cubrir cualquier contingencia". Durante la asamblea se explicó "todos los puntos que llevamos años intentando negociar y consolidar con el equipo de gobierno que regenta nuestro Ayuntamiento sin que hasta el momento se haya solucionado nada al respecto. Los agentes se refieren a estos asuntos:

1. Recuperación de las 10 plazas de Agentes de Policía amortizadas, y se incluyan todas las necesarias hasta el máximo que admita la legislación, para aumentar la plantilla acorde a las necesidades.

2. Dejar sin efecto la convocatoria de las oposiciones para agentes de movilidad, por carentes de sentido, se amorticen las mismas y destinen el dinero de esas plazas para la creación de nuevas de Agentes de Policía Local.

3. Problemática Interinos.

4. Equiparación de retribuciones en las diferentes escalas.

5. Un reglamento de segunda actividad.

6. Cumplimiento del acuerdo de condiciones de trabajo, sin excepciones.

7. Mesa Sectorial de la Policía Local, con muchos temas que negociar.

8. Establecimiento de servicios mínimos.

9. Instalaciones dignas.

Los sindicatos explicaron que ninguna de estas peticiones se ha atendido por lo cual lo que se planteó a la asamblea es emprender acciones sindicales "denunciando en Prensa todas las deficiencias de la Policía, así como la de no realizar ningún servicio extraordinario, ni seguir en la bolsa de horas establecidas, la cual tiene como único fin cubrir eventos que autorizan los políticos para sacar adelante sus eventos".

En el comunicado explican que también se proponen otras medidas más contundentes, "pero que de momento no se van aplicar, a la espera de un pronunciamiento por parte de la máxima autoridad de este Ayuntamiento, ya que las reuniones mantenidas con la concejalía delegada de la policía no avanzan en ningún punto". La nota va firmada por los sindicatos SPPLB, representado por Francisco J. Cánovas; CSIF, por Jesús García; y UGT, por Angel Lorente.