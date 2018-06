La rotura en el trasvase hace perder 80 millones de litros de las últimas lluvias

Los huertos que quedaron anegados son ahora auténticos barrizales mientras en los tubos sigue habiendo fugas de agua.

La rotura de parte de la infraestructura de los tubos del trasvase en Orihuela el pasado domingo provocó la pérdida de más de 80.000 metros cúbicos de agua, lo que equivale a 80 millones de litros. Es lo que, aproximadamente, consume en agua potable la población de la Vega Baja en un día, ateniéndonos a los últimos datos del INE que reflejan un consumo medio por español de 132 litros diarios. La mayor parte de ese agua acabó en el cauce del río Segura que discurre justo al lado de la caseta del motor de riego que se rompió y por donde el agua salió a borbotones. Los operarios estuvieron desarmando ayer los restos de la caseta que quedó destrozada por la fuerza del agua. Es el caso del tejado y de su estructura, mientras los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) comprobaban que no hubiera más elementos dañados en los tubos del trasvase que discurren entre las pedanías oriolanas de Desamparados y Arneva.

El agua no solo se llevó por delante esa caseta del Sifón de Orihuela, también levantó el terreno donde se sitúa la misma y arrastró multitud de piedras ladera abajo en Arneva. Además, la rotura del tubo del trasvase dejó campos anegados, que ayer se habían convertido en auténticos barrizales y que han acabado con algunas cosechas de verduras y hortalizas, como las patatas. La avería pudo arreglarse a última hora del domingo cuando se volvió a abrir el suministro pero solo en uno de los dos tubos, el derecho, ya que el izquierdo está siendo sometido a unos arreglos anteriores al incidente del domingo.

Un portavoz de la CHS explicó ayer que el agua que circulaba el domingo por los tubos no era procedente del trasvase Tajo-Segura sino del sobrante de las lluvias de los últimos días que se estaba enviando al embalse de La Pedrera, a pocos kilómetros de allí. Según el organismo de cuenca, el domingo por la mañana se dejó de suministrar agua del trasvase «porque no se necesitaba» y se usó su infraestructura «para aliviar todo el agua que se pudo de las intensas precipitaciones en la cabecera del río al embalse de La Pedrera», al igual que se hizo con el resto de embalses de la cuenca hidrográfica como el Cenajo o el Talave. Estas mismas fuentes volvieron a insistir que la rotura no va a afectar a los regantes del trasvase y que agua «no se ha perdido, porque se fue al río», produciéndose un visible aumento de su nivel.

El incidente tampoco tendrá consecuencias, a priori, en la llegada de agua del Tajo, con el triple trasvase de 60 hm3 (20 hm3 por mes) aprobado por el gobierno central en abril, aunque el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó la pasada semana recurrirlo.



Compuerta

Fue a las 15.45 horas del domingo cuando una avería en una caseta del motor de riego en Desamparados donde se están acometiendo unas obras, cerró la compuerta final del tubo derecho del Sifón de Orihuela, lo que impidió el paso del agua, aumentando la presión en toda la infraestructura y provocando una fuga de agua en cascada en la pedanía de Arneva, a unos 3 kilómetros de allí, lo que obligó a cortar la carretera que la une con Hurchillo, así como la CV-923 a Desamparados (la conocida como carretera de los tubos). De ahí se perdieron unos 5.000 metros cúbicos de agua. El problema se agravó cuando, por el aumento de presión en el tubo derecho del trasvase al acumularse gran cantidad de agua por la avería en la compuerta, el líquido pasó por un aliviadero que conecta ambos al tubo izquierdo que estaba cerrado precisamente por las obras que se están acometiendo en esa zona. Este tubo tenía una parte abierta donde se estaban realizando trabajos y fue ahí por donde el agua comenzó a salir a borbotones destrozando la caseta y levantando hasta el suelo. La fuga en los tubos del trasvase Tajo-Segura provocó la inundación de varios huertos, de la carretera CV-925 entre Desamparados y Arneva y afectó a varias viviendas que tuvieron que ser desalojadas.

La CHS, una vez ordenado el cierre del suministro, procedió a derivar el agua que llegaba al Sifón de Orihuela a través de otros canales anteriores, mientras se reparaba la compuerta para poder levantarla, algo que se pudo hacer pasadas las 21 horas. Este organismo señaló ayer que las juntas de los tubos, de las que se renovaron 40 en 2016, «aguantaron la presión sin problemas», destacando que se habían solucionado los problemas de fugas que durante tanto tiempo han denunciado los regantes. Sin embargo, este diario pudo comprobar ayer que aún existen partes de los tubos por donde sigue cayendo agua sin cesar y que las fugas no se han solucionado por completo.