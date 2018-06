Un profesor de Callosa de Segura impide a una alumna entrar a clase por vestir un pantalón demasiado corto

Un profesor del IES Vega Baja, ubicado en Callosa de Segura, ha prohibido el acceso a clase a una alumna que, a su juicio, vestía un pantalón demasiado corto. Según fuentes del centro, se trató de una decisión unilateral del docente en base a su interpretación del Reglamento de Régimen Interno. Desde el instituto destacaron que su labor educativa se debe centrar en invitar a los jóvenes a que reflexionen sobre cuál es la vestimenta adecuada para cada situación y que, en todo caso, sean los estudiantes quienes saquen sus propias conclusiones antes de tomar decisiones.

Fuentes del equipo directivo han explicado a este diario que en el IES Vega Baja existe un Reglamento de Régimen Interno que marca algunas pautas sobre la vestimenta o la higiene personal que deben seguir alumnos y profesores. Se trata de una serie de normas que fueron aprobadas por el Consejo Escolar, integrado por padres y profesores, y en ningún caso impuestas. No obstante, en ese documento nada se dice explícitamente de la prohibición de llevar "shorts". El debate en torno a este asunto surgió hace varias semanas e incluso un grupo de jóvenes acudió a hablar con los responsables del centro para conocer qué opinaban al respecto y clarificar si estaba prohibido acudir a clase con ese tipo de pantalones.

"Las niñas acudieron a mi despacho y me preguntaron qué era lo correcto. Les invité a reflexionar poniendo varios ejemplos. ¿Es correcto ir a la playa con pantalón largo y zapatos? ¿Es correcto participar en una clase de Educación Física con tacones? ¿Es correcto ir a natación y no usar gorro? Lo más importante es que cada uno reflexione y que saquen sus propias conclusiones porque nosotros no podemos marcar los límites", ha subrayado un integrante del equipo directivo. "Creemos que hay códigos de vestimenta adecuados para cada situación pero deben ser ellos los que tomen las decisiones", ha añadido.

Tras lo ocurrido, la dirección educativa ha pedido al equipo de docentes que no se prohíba el acceso a clase por motivos de este tipo y que cuando tengan dudas sobre la interpretación del Reglamento de Régimen Interno las trasladen a los responsables del instituto para buscar soluciones consensuadas que no dañen ninguna sensibilidad. Insisten en que ha sido un hecho puntual, ocurrido un sólo día, que no se volverá a producir. Ante todo, lo que no quieren es que situaciones de este tipo manchen el nombre de un instituto público cuya labor hace posible que, año tras año, muchos de sus alumnos se posicionen con las notas más altas de Selectividad en toda la Comunidad Valenciana.