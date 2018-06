El PP pide dimisiones en el caso de dos policías con tuberculosis

El Partido Popular de Pilar de la Horadada ha solicitado un pleno extraordinario con la intención de reprobar al concejal de Seguridad Ciudadana José Tomás Saura, y exigir su dimisión por la situación de alarma sanitaria creada en el seno de la plantilla de la policía local por su negligente actitud y dejadez en el asunto de la detención de un sujeto que padecía tuberculosis, explican en un comunicado. Además, "su posterior reacción ha sido la de emitir comunicados plagados de falsedades y medias verdades", añaden.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de enero, y fue recogido por la prensa en los días posteriores, explican en la nota, "cuando dos agentes han sido infectados por tuberculosis, como consecuencia de la detención de un individuo que padecía dicha enfermedad". El tiempo transcurrido desde los hechos y la realización de las correspondientes pruebas a los agentes, aproximadamente dos meses y medio, "demuestra el trato que hacía la plantilla tiene el concejal, poniendo trabas a la realización de las pruebas y eludiendo su responsabilidad política y de gestión, puesto que también es concejal de Personal", asegura el PP.

Para los populares, la gran cantidad de incongruencias y falsedades en sus declaraciones, puesto que en enero dijo que se había activado el protocolo y en mayo dice que no existe protocolo, demuestra que José Tomás Saura no debe seguir al frente de sus responsabilidades. En este caso se debería haber aplicado el protocolo tanto autonómico como nacional, y haber aislado a los agentes y someterse a las correspondientes pruebas en el menor periodo de tiempo posible. "Con esta forma de actuar se ha puesto en riesgo no solo al resto de la plantilla de policía, sino también a los familiares de los agentes, trabajadores de las dependencias policiales, e incluso a los niños que en este periodo de tiempo han estado en el edificio tanto de visita como para recibir cursos en dichas dependencias", dice la nota. Hay que recordar que los agentes han seguido trabajando de forma regular y asistiendo a colegios a dar paso a los niños o acompañándolos en visitas por el municipio.

En palabras del PP Pilareño "José Tomás Saura, miente y pone en peligro a todo el municipio por su falta de profesionalidad y de sentido común. En enero dio la orden la limpiar el calabozo donde había estado el detenido y el vehículo utilizado, pero no sé comunicó a los encargados de dicho trabajo el motivo". Por otro lado indican también la falta de trato humano con los policías puesto que en ningún momento se ha preocupado de forma personal por el estado de salud de los agentes, ni de sus familiares. E incluso ha llegado a comentar el edil que los agentes podían haber contraído la enfermedad por otras vías y no en relación con su actuación policial. Afirmaciones tendenciosas que degradan la relación entre el concejal y los policías".

"Para colmo, anuncia una reunión para "tranquilizar" a los policías, pero no fija una fecha, sino que será "en los próximos días", en lugar de hacerla inmediatamente para precisamente llevarles esa tranquilidad, lo que demuestra que no sabe lo que lleva entre manos".



Rosario de mentiras

"El rosario de mentiras dichas por el concejal en los medios -asegura el PP- es tal que ha llegado a afirmar en una noticia del lunes día 4 de junio que en el Consejo de Policía celebrada el 18 de mayo no se habló nada de esto, y en la noticia de martes 5 de junio, dice que en el citado Consejo se acordó la apertura de expediente informativo".

Concluyen los populares recordando que José Tomás Saura es también el concejal de Personal, y por tanto el responsable del departamento de Recursos Humanos y el Servicio de Prevención Laboral, por lo que tenía que haber gestionado toda esta situación de otra forma y no echar balones fuera. Con todo ello consideran que el concejal debería de dimitir y han solicitado el pleno extraordinario para reprobar su gestión. Pero también denuncian que el Alcalde Ignacio Ramos es el máximo responsable de todo, puesto que es el jefe de todo el personal del Ayuntamiento y de la Policía y por tanto debería de estar supervisando las labores que realiza el Concejal. Pero el Alcalde siempre "pasa de puntillas" en todos los casos y siempre elude cualquiera responsabilidad.