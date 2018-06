El PP asegura que la reforma del Hospital Vega Baja no aparece en los presupuestos

El Partido Popular (PP) de Orihuela ha denunciado que la Generalitat «ha vuelto a olvidarse de los ciudadanos de Orihuela y de la comarca al no tener previsto en los presupuestos de este ejercicio la ampliación del Hospital Vega Baja, como así se demuestra en el anexo de inversiones de la Conselleria de Sanidad, en el que se exponen las inversiones reales para este año y en el que no figura ninguna mención a esta obra tan demandada» al igual que no aparece en las actuaciones a realizar con los créditos extraordinarios.

El presidente local del PP, Dámaso Aparicio, recuerda que el presidente Puig, en su visita a Orihuela en enero, «hace ya 5 meses, anunció la ampliación del centro hospitalario que, afirmó, iría acompañada de un incremento de la cartera de servicios que allí se ofrecen en la actualidad. Hasta la fecha, seguimos sin saber nada de ese plan funcional».