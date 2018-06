El concejal de Policía reunirá a los agentes para «tranquilizarles» tras dos casos de tuberculosis

El concejal de Seguridad Ciudadana de Pilar de la Horadada, José Tomás Saura, aseguró ayer a través de un comunicado que va a organizar una reunión con todos los agentes en los próximos días en el Centro Integral de Seguridad para «informarles y tranquilizarles» después de que se hayan dado dos casos positivos de tuberculosis. Como ya publicó INFORMACIÓN el pasado domingo, los agentes se contagiaron en enero tras detener a un portador de la enfermedad y, pese a sus reiteradas solicitudes para que se les realizara la prueba, ésta no se hizo hasta el 28 de marzo; es decir, al cabo de dos meses. Los sindicatos aseguraron que no se puso en marcha el protocolo de seguridad y culparon, en último término, al edil de Policía que ayer se defendió con un comunicado en el que también añade que «el jefe de Policía Local de Pilar de la Horadada desde que se produjo la detención del supuesto portador de la tuberculosis, informó a la Concejalía de Seguridad Ciudadana que en el ámbito policial se estaban llevando a cabo todas las actuaciones pertinentes y siendo informado el técnico de Prevención de Riesgos Laborales». A pesar de ello, los sindicatos no entienden esa demora en saber si los agentes se habían infectados, como fue el caso.

«Tras los hechos sucedidos se procedió a informar a la Mutua, al Departamento de Salud Pública y a los servicios de prevención y riesgos laborales contratados por le Ayuntamiento de todo lo ocurrido, según remitía Salud Pública en el protocolo a seguir y que se ha cumplido estrictamente», añade la nota.

En cualquier caso, el concejal de Seguridad Ciudadana, José Tomás Saura «lamenta profundamente lo ocurrido y reitera que se depurarán responsabilidades en el caso de que haya existido algún tipo de negligencia». Desde la Concejalía informan que en el pasado Consejo de Policía se acordó la apertura de expediente informativo, y «no obstante, esta situación de alarma social es innecesaria y entiendo que debe quedar en el seno de Policía Local hasta que el expediente no haya concluido», reitera Saura.