La marquesina de acceso al Hotel Fontana de Torrevieja se desploma sin causar heridos

La marquesina del acceso principal del Hotel Fontana de Torrevieja ha caído a plomo esta tarde sin causar heridos. El derrumbe se ha producido sobre las 21.05 horas en este establecimiento situado en la calle Rambla Juan Mateo. Por esa puerta transitan a diario docenas de clientes de este hotel centro de la ciudad, que cuenta con 180 habitaciones y culminó una reforma en profundidad hace cuatro años.



El derrumbe instalación impide ahora el paso de entrada y salida de los clientes al edificio y donde se han habilitado otros accesos. Todos los efectivos del parque de bomberos de Torrevieja, Guardia Civil y Policía Local se han trasladado al lugar de los hechos para comprobar que no había heridos, analizar el peligro de nuevos derrumbes, establecer un perímetro de seguridad.



Ha sido un buen "susto" para los vecinos y clientes. La estructura ha caído generando un gran estruendo en la calle, -el de la propia instalación y la rotura de la puerta de cristal del hotel- y mucho nerviosismo en los primeros momentos por comprobar si alguien había quedado atrapado bajo la marquesina. Afortunadamente en el momento del derrumbe nadie circulaba por la puerta.



El Fontana, de 3 estrellas, fue construido a principios de los ochenta, sufrió un aparatoso incendio hace dos décadas y estuvo cerrado durante varios años tras la crisis económica. Ahora es uno de los más populares de la ciudad, por su ubicación céntrica y cercanía a primera línea.





#Ultimahora Cae la marquesina del acceso principal del Hotel Fontana pic.twitter.com/6clQkmLj9E — INFORMACIÓN VegaBaja (@inf_vegabaja) 3 de junio de 2018