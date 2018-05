Albatera baja el IBI después de tres años de subidas y congela los valores catastrales

n Los vecinos de Albatera pagarán menos por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en el año 2019. La alcaldesa, Ana Serna, confirmó ayer que el tipo impositivo bajará del 1,08 al 1,05 después de tres años de subidas encadenadas.

El Ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular (PP), ha desistido de la solicitud que se realizó en el año 2015 relativa a la actualización de valores catastrales «porque entendemos que no procede realizarla en este momento hasta que no se haga un estudio completo de la situación de estos valores, los procedimientos de revisión catastral, así como los tipos impositivos municipales», destacó ayer Serna. De igual forma, señaló que «tras casi tres años de subidas en los recibos, los vecinos de Albatera se merecen esta bajada que les permitirá no ir tan ahogados económicamente ya que han sido multitud de quejas las que hemos recibido en cuanto a este tema». «Mantenemos nuestro compromiso en la mejora de la gestión del municipio, rebajando los impuestos que estén en nuestra mano y atendiendo todas y cada una de las solicitudes que nos trasladen los albaterenses», concluyó la alcaldesa.