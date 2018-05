Las explicaciones del alcalde

El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, ha hecho pública una nota en la cual da explicaciones sobre su vida laboral y aclaraciones sobre las acusaciones vertidas contra él por eldiario.es y que por su interés reproducimos íntegramente.

"Ante la información publicada en la que se me acusa directamente de haber "cobrado durante seis años sin acudir a trabajar en la Dirección Territorial de Alicante", quiero aclarar, EN PRIMER LUGAR, QUE ES ABSOLUTAMENTE FALSO.

Está claro que las cosas sacadas de contexto, pueden parecer lo que no es. De datos falsos y datos verdaderos manipulados, salen noticias falsas como ésta. Por eso voy a intentar situarnos en el momento y en el contexto.

Terminé la carrera de medicina en 1986 y desde 1981 ya era Presidente de Cruz Roja en Orihuela hasta 1998. Cuando terminé la carrera, ejercí como médico de atención primaria en diferentes centros de salud y consultorios (1986 – 2007), como Torrevieja, Campoamor, Aspe, Novelda, Pilar de la Horadada, Orihuela, etc.; compaginando la medicina privada con la pública. En 2004, me presenté a las oposiciones para obtener una plaza de Medicina de Familia en propiedad. Y, desde entonces, estoy adscrito como médico con plaza en propiedad en el Centro de Salud de Orihuela.

Estoy en Cruz Roja Española desde los 18 años, trabajando desinteresadamente por las personas desfavorecidas. Participé en la fundación de la Cruz Roja Española local de Orihuela y posteriormente en la Oficina Autonómica, como vicepresidente, y en la Oficina Provincial como presidente.

Después de más de veinte años trabajando para la Consellería y más de treinta años trabajando altruistamente para la Cruz Roja, en 2007 me sobreviene un momento crítico en mi vida al sufrir un infarto. Ante esa nueva situación se me aconseja médicamente cambiar de ritmo de vida y abandonar actividades de estrés, en un momento en el que la Consellería de Sanidad y Bienestar Social necesitaba reestructurar los servicios de conductas adictivas, entre otros servicios, muy importantes para sus fines.

En ese momento y en esas circunstancias, la Consellería plantea la opción de cambiarme de funciones a través de una nueva situación laboral en beneficio de los intereses de la Consellería ya que se me consideraba un experto en materias como Metadona, Drogas o Emergencias.

Mi labor durante los primeros años en esta adscripción se centró en asesorar a la Consellería, principalmente, sobre cómo gestionar y optimizar los servicios, principalmente, de dispensación de metadona, consiguiendo que se mantuvieran no solo en Alicante, sino en toda la Comunidad Valenciana a través de Cruz Roja. Servicios que a día de hoy se mantienen y optimizando recursos que ocasionaron ahorros materiales y humanos a la Consellería de Sanidad. Por mencionar, recuerdo que en aquella época colaboré especialmente con el Director General de la Dependencia de entonces.

Esta nueva situación laboral me supuso una reducción en mi salario a consecuencia de las nuevas funciones. Mi trabajo quedó justificado ante mis superiores de entonces y no solamente consistía en labores de apoyo y "asesoramiento", que principalmente desarrollé de 2008 a 2010, sino que posteriormente también conllevaba pasar consulta de manera rotatoria, cubriendo las consultas de compañeros salientes de guardia o de permiso, cosa que sin duda recordarán miles de pacientes de los diferentes consultorios del departamento de salud a los que atendía: San Isidro, Albatera, Jacarilla, Benferri, Orihuela, Arneva, Hurchillo, Desamparados, Bigastro, Molins, entre otros. Además, de ejercer como coordinador del centro de salud de Almoradí durante el último año de esta adscripción funcional.

Esta etapa profesional no está incluida en mi currículum público, porque sólo consta actualmente lo más destacado, pero no tengo ningún problema en añadir todas las etapas laborales por las que he pasado, de las que me siento muy orgulloso. Si ese es el problema, se añade hoy mismo.

El único documento oficial publicado es uno que demuestra precisamente que trabajé en la Dirección Territorial de Alicante y que certifica la prórroga del mismo. Y entiendo que a nadie se le paga una nómina mes a mes ni se le prorroga si no cumpliera con sus funciones.

No tengo absolutamente nada que ocultar pero me preocupa y me cuestiono seriamente quién y cómo ha tenido acceso a mis datos personales.

No he cometido irregularidad alguna. No tengo por qué demostrar mi inocencia. Será al contrario. Tendrán que ser otros los que demuestren que he cometido alguna irregularidad o delito. Es más, los pacientes que he atendido durante estos años en las consultas que he mencionado, saben que este titular es falso. Y antes de lanzar estos titulares deberían contrastar bien los datos.

Para mí en política no todo vale y todo tiene un límite. No voy a permitir que nadie ponga en tela de juicio mi honorabilidad, mi carrera profesional y personal.

Estoy valorando la posibilidad de tomar acciones judiciales contra aquellas personas o medios que me acusen de cometer un delito y difamen sobre mi persona, ya que ese titular, que es FALSO, puede dañar mi imagen y mi honor.

Está claro que alguien busca quitarme del medio a cualquier precio, y estoy convencido de que ataques como este vendrán más, pero yo por suerte no tengo nada que ocultar y estoy abierto a ofrecer toda la información referida a mi trayectoria profesional.

Insisto, desmiento rotundamente estas acusaciones. Quien tenga alguna duda o crea que hay alguna irregularidad, que acuda al juzgado que es lo que voy a encargar a mis abogados que valoren.

Está claro que estas maniobras para intentar desprestigiarme, obedecen a una estrategia planificada para apartarme de mí actual responsabilidad como alcalde de Orihuela, esto no es nada nuevo. Llevo tres años al frente de la ciudad, con aciertos y también con errores, pero con honestidad, con convicción y responsabilidad, sin ceder a presiones y provocaciones de intereses particulares que pretenden evitar que la política en Orihuela se regenere.

Soy una persona comprometida socialmente y por eso decidí participar en política, pero reconozco que se está haciendo duro mantenerme firme en mis convicciones ante semejantes maniobras. Voy a continuar con esa regeneración tan necesaria y tan deseada por las personas de bien que afortunadamente son la inmensa mayoría, con independencia del color político. Estoy convencido que los interesados en apartarme de la alcaldía, continuarán intentando desacreditarme personalmente; solo espero que esta gente quede cada vez más en evidencia ante la ciudadanía.

Sé que me va a tocar pasar un año muy duro, que llegarán ataques a todas horas y desgraciadamente nos veremos en más situaciones como ésta. Soy consciente de que ostento una de las principales alcaldías de España, en manos del PP, y eso me convierte en un objetivo a abatir por parte de algunos y máxime cuando las elecciones están tan cerca.

Doy este asunto por zanjado y quien tenga que acusarme de algo que lo haga a través de los juzgados. Desde este momento, pongo este tema en manos de mis abogados para proceder como corresponda.