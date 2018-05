Bascuñana asegura ser víctima de "una estrategia planificada" para arrebatarle la alcaldía

El regidor señala que no puso esta actividad en su curriculum porque solo tiene "lo más destacado" y dice que cuenta con miles de pacientes en la Vega Baja que lo han visto pasar consulta en esos años

El alcalde de Orihuela, el popular Emilio Bascuñana, ha señalado que es "rotundamente falso" que no acudiera a trabajar ni cumpliera con sus funciones como médico adscrito a la Dirección Territorial de Sanidad entre los años 2007 y 2014. El regidor ha comparecido ante los medios a las 13.30 horas para salir al paso de las informaciones que señalan que Bascuñana oculta en su currículum que entre el 1 de noviembre de 2007 y el 7 de enero de 2014 estuvo en una "adscripción funcional" en la Dirección Territorial de Sanidad en Alicante, pero que no consta actividad alguna que justifique su trabajo allí. El alcalde oriolano asegura que todo se trata de "una estrategia planificada para apartarme de la alcaldía". Y ha añadido que "alguien busca quitarme de en medio" sin aclarar posteriormente, a preguntas de los periodistas, a quién o quienes se estaba refiriendo. El primer edil ha dicho ser consciente "de ostentar una de las principales alcaldías de España gobernadas por el Partido Popular y eso me convierte en objetivo a batir". "Estoy muy tranquilo y no tengo nada que ocultar", ha dicho. El regidor ha estado arropado en la sala de prensa por el teniente de alcalde, Rafael Almagro -que se ha situado junto a él en el atril- y varios ediles de su equipo de gobierno como Sabina Galindo y Víctor Valverde.

Según ha publicado eldiario.es, el regidor, supuestamente, habría estado cobrando durante seis años sin tener un puesto al que acudir en la Dirección Territorial de la Conselleria de Sanidad en Alicante, a la que estuvo "adscrito funcionalmente" tras dejar su consulta en el centro de salud Álvarez de la Riva de Orihuela. Según este medio, en la dirección territorial, Bascuñana ni tuvo puesto de trabajo asignado, ni se guarda ningún informe o trabajo que pueda acreditar sus paso por este departamento dependiente de la Conselleria de Sanidad porque no figura que hubiera disfrutado de periodos de vacaciones, cogiera una baja o solicitara un 'moscoso', según la documentación en poder de eldiario.es. Los últimos ocho meses (abril de 2013 a 7 de enero de 2014) estuvo adscrito y fue coordinador del centro de salud de Almoradí. Bascuñana ha justificado la ausencia de papeles que justifiquen su trabajo para la Dirección Territorial de Sanidad en que "hay actividades que dejan un rastro y otras que es muy difícil que quede constancia, pero, por ejemplo, las recetas que he firmado ahí quedan" y ha puesto como ejemplo a los asesores de un ayuntamiento o diputación "que tienen muy difícil demostrar qué han estado trabajando" y dice tener un testigo de que en 2013 estuvo de coordinador del centro de salud de Almoradí, el socialista Manuel Pineda, médico de profesión que ejercía allí "y al que tuve que llamar la atención en alguna ocasión por estar en tertulias radiofónicas en horas en las que tenía consulta (...) él debería estar, como yo, indignado y ser coherente".

Bascuñana asegura que cuenta con miles de testigos de su labor profesional en esos años "todos los pacientes a los que atendí en diferentes consultorios de la Vega Baja" y justifica sus labores profesionales para la Dirección Territorial de Sanidad como asesor en materia de conductas adictivas desde 2007 y hasta 2010, además de pasar consulta para cubrir bajas y ausencias justificadas de otros médicos. "Estas nuevas funciones supusieron, incluso, una reducción de mi salario", ha dicho el regidor, quien ha explicado que se incorporó a la dirección territorial de Sanidad "tras sufrir un infarto en 2007, cuando médicamente se me recomendó abordar actividades que no supusieran tanto estrés y la Conselleria de Sanidad y Bienestar Social decidió adscribirme a la Dirección Territorial para asesorar en materia de conductas adictivas, porque se me consideraba un experto al haber estado tantos años en Cruz Roja". "A nadie se le paga una nómina mes a mes y se le prorroga si no cumple con sus funciones", ha señalado el regidor oriolano quien no descarta emprender acciones legales "contra los medios o las personas que pongan en duda mi honorabilidad y me acusen de cometer irregularidades".

El alcalde popular teme que "siga habiendo ataques de este tipo en el año que queda para las elecciones" aunque a preguntas de los periodistas sobre si la filtración al medio que lo ha publicado pudiera ser de dentro del propio PP, por las desavenencias que mantiene con el actual presidente de los populares oriolanos y la cúpula del PP en València, Bascuñana no lo ha negado tajantemente sino que se ha limitado a decir que "está claro que quien lidera esas maniobras no es gente de bien, que son del todo vale, y deberían apartarse de la política". Y asegura que ha recibido muchos ánimos de gente de su partido tras acusar al medio que ha publicado la noticia de "sacar las cosas de contexto y manipularlas con datos falsos".

La oposición ha sido la primera en reaccionar a estas informaciones. El diputado autonómico y Secretario General del PSOE en la Vega Baja, Manuel Pineda y la portavoz del PSOE en Orihuela, Carolina Gracia, han comparecido esta mañana para exigir explicaciones al regidor. Pineda ha anunciado que va a iniciar una iniciativa parlamentaria en Las Cortes para preguntar a los que eran entonces responsables en la Concelleria de Sanidad y a los superiores de Emilio Bascuñana "qué expedientes tramitó, cuáles eran sus responsabilidades, en definitiva, qué hizo en esos años" tras acusar al regidor oriolano de un supuesto "fraude fiscal y económico". Por su parte, Gracia no descarta una moción de censura aunque antes esperará "a que de todas las explicaciones porque estamos ante un caso muy grave". El edil de Cambiemos, Karlos Bernabé, se ha sumado a la petición de explicaciones al regidor, que "entendemos que estamos ante una noticia de enorme gravedad sobre la que el alcalde debe dar explicaciones públicas de manera inmediata".

El socio de gobierno del PP, Ciudadanos, quiere esperar a que se pronuncie la Conselleria de Sanidad. "Si abre un expediente, entonces pediremos responsabilidades" ha manifestado el portavoz de esta formación en Orihuela, Juan Ignacio López-Bas.