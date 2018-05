El PP de Rojales pide la dimisión de la edil de Medio Ambiente por su gestión del reciclaje

El Partido Popular de Rojales denunció ayer la falta de recogida de los contenedores de reciclaje y su limpieza por parte del ayuntamiento de la localidad. Los populares aseguran que se ha creado en el casco urbano y, sobre todo, en las urbanizaciones un foco de insalubridad por la cercanía de estos contenedores a zonas infantiles. El PP culpa de la situación a la gestión del equipo de gobierno en esta materia. En concreto de la edil de Medio Ambiente, Tatiana Cañizares, a la que piden su dimisión y, si no lo hace, solicitan al alcalde, Antonio Pérez, que le retire las competencias «por su dejadez constante y continua durante estos 3 años de legislatura en lo que a materia de recogida de residuos sólidos urbanos y reciclaje se refiere», explica el PP en un comunicado.

Para los populares, ya no hay otra posibilidad encima de la mesa ya que consideran que Cañizares «no está preparada para el cargo y hemos sido muy vehementes con ella». El concejal popular, Alejandro Bernabé, explicó que «pedimos la dimisión de la señora Cañizares por su dejadez continuada durante estos 3 años, ya que es raro el pleno en el que no tenemos que dar quejas de la limpieza de los cubos de basura y reciclaje, ya no por nuestras reiteradas solicitudes de mejora en el pleno sino por el aluvión de quejas vecinales que recibimos tanto nosotros como el propio ayuntamiento».

Cinismo



Para Bernabé «es de un cinismo total llevar a cabo campañas de reciclaje y concienciación de ello para ver que se está trabajando cuando la realidad es otra muy distinta». El popular recordó que su partido ha pedido en este mandato, reiteradamente, la instalación de más contenedores, reforzar las zonas de ocio y restauración en las urbanizaciones, llevar a cabo la recogida selectiva y generar un control de limpieza de los contenedores y zonas anexas pero, dice, «nada de esto se ha cumplido». «A mí me daría vergüenza pedir a los vecinos de Rojales que reciclen más y ver como están las instalaciones de reciclaje», concluyó el edil del PP.