Un parte de la historia y patrimonio de Torrevieja "ignorada y maltratada"

Sueña Torrevieja ha reclamado al equipo de gobierno con un moción que se traslade a La Mata el hito original que deslindaba las lagunas salineras desde 1763 y que está olvidado y cuajado de pintadas en una plaza del casco urbano de Torrevieja. El concejal de esta formación, Alejandro Blanco explicó que el amojonamiento con estos hitos como Coto Real -propiedad del Reino de España- se hizo para proteger el territorio de la explotación salinera frente amenazas como las roturaciones agrícolas "con una serie de deslindes y amojonamientos". El hito número 1 se encuentra en el paseo de La Mata y el 48 en la Plaza de la Madera de Torrevieja. "El primero no es original y no tiene ningún tipo de leyenda, pero el nº 48 es original estando en un estado es más que lamentable", explicó el concejal. No está claro cómo terminó el bloque de piedra en esa plaza. Al parecer fue ofrecida por un antiguo responsable de las salinas al Ayuntamiento, que terminó ubicándola, hace ya más de veinte años, muy lejos de su emplazamiento original matero.

Sueña Torrevieja señala que "no podemos permitir que parte de nuestro patrimonio sea maltratado e ignorado". A través de una moción a pleno proponen al Ayuntamiento que se traslade el hito nº48 y se limpien las pintadas. También que se coloque información en la zona para incentivar el paseo por el recorrido turístico-histórico desde el hito nº1, por lo menos hasta el nº8, donde se alternan en la actualidad originales y copias.

Blanco afirma que "es necesario que el Ayuntamiento apoye el trabajo de los historiadores locales, provinciales, catedráticos de las universidades de la provincia, así como los amantes de nuestra historia para poner en valor y en el lugar que se merece nuestro pasado como fuente de estudio, de recuerdo, y porque no, de futuro activo de Turismo".

En 1763 se realizó el deslinde y amojonamiento de la Laguna de La Mata, último y definitivo de los cuatro que se realizaron en el siglo XVIII y que coincide con la actual propiedad de Patrimonio del Estado. Los hitos o amojonamientos se levantaron por parte de una delegación del Reino de España, gobernado por el Rey Carlos III. En ese momento la laguna salinera fue calificada de "Tesoro de la Corona", para el aprovechamiento de la explotación de sal, como una riqueza estratégica. Actualmente Torrevieja cuenta con término municipal compartido al 50% con el Patrimonio del Estado, con el mismo objetivo que antaño, el aprovechamiento salinero, ahora por concesión a una empresa privada, de los recursos mineros. Fue en 1803, se produjo el traslado de la administración salinera de La Mata a Torrevieja, cuya explotación salinera era mucho más reciente pero acabó teniendo un mayor volumen de producción y mejores condiciones de embarque de sal.

Dada la importancia de la minería de la sal en aquella época, los Reyes de España se reservaban las salinas como regalía. De ahí que el municipio comparta con el Estado español la mitad de la superficie de su término que en su día fue un Coto Real. En 1763 el Coto Real de la Laguna de La Mata tuvo que ser defendido de las "agresivas roturaciones" agrícolas que se venían efectuando por la ladera norte, actuales términos de Rojales y Guardamar del Segura, por lo que fueron necesarios cuatro deslindes en muy poco tiempo (1716, 1753, 1759 y 1763). Algo que hizo posible conservar el Dominio Público más de 21 millones de metros cuadrados, a los que se suman terrenos públicos y privados protegidos desde el punto de vista ambiental. Ahora preservados no solo para la actividad salinera, también como parque natural y libres de la especulación inmobiliaria.

Imagen del bloque indicativo del deslinde de la laguna de La Mata datado en 1763 y ubicado en una plaza de Torrevieja

En 2013 se cumplió el 250 Aniversario del Amojonamiento del Coto Real de las Salinas de La Mata. Ese año el Ayuntamiento renovó y colocó los nueve últimos mojones que deslindaban el Coto Real de las Salinas de La Mata por la parte sur, y que tras un periodo de investigación pudieron ser ubicados de acuerdo a las actas de 1763.