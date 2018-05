Bascuñana da marcha atrás y suprime la votación del nuevo escudo de Orihuela

El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, ha anunciado hoy que no llevará al pleno previsto para el próximo jueves la aprobación del nuevo escudo de la ciudad. El regidor ha dado marcha atrás por no contar con el apoyo de los grupos de la oposición ni de un sector de los vecinos, que se movilizaron contra la propuesta presentando hasta 149 alegaciones. Hasta su propio partido, el PP, le exigió que dejara el asunto sobre la mesa y no siguiera adelante. En ese sentido, ha asegurado que buscará un mayor consenso social impulsando un proceso de participación ciudadana -que está todavía por decidir- antes de adoptar una decisión.

Bascuñana ha admitido que la propuesta para crear un nuevo escudo que se adapte a la ley valenciana ha creado "controversia" en el municipio y ha considerado que en las actuales circunstancias no se puede oficializar el nuevo emblema puesto que "la idea es que se apruebe por consenso" al tratarse de "una seña de identidad de un pueblo". El trámite ha quedado paralizado después de que los portavoces de la oposición hayan advertido hoy en la comisión informativa previa al pleno que no están dispuestos a apoyar la propuesta, tras lo cual se ha acordado excluirla de la sesión.

"Se retira del orden del día y se buscará una fórmula de participación para considerar propuestas y hacer consultas con órganos especializados en heráldica (Consejo Heráldico de la Comunidad Valenciana) para aportar un nuevo punto de vista técnico", ha dicho el regidor, quien ha añadido que "tiene que ser un escudo para unir, no para desunir".

La propuesta inicial del Ayuntamiento era la de un escudo con forma cuadrilonga partido en dos donde la figura principal es el pájaro Oriol que aparece en la parte superior posado en un leño con su garra izquierda y armado con una espada en la derecha y debajo las franjas de la corona de Aragón. Esa propuesta fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos en diciembre de 2017. Sin embargo, todo cambió tras la avalancha de alegaciones. El emblema inicial se modificó y se hizo otro distinto. La principal diferencia era que en vez de estar partido en horizontal lo está en vertical, tal y como habían pedido vecinos y asociaciones en muchas de las alegaciones. Pero vista la polémica, la oposición no ha querido apoyarlo y pide que se abran cauces participativos para que la gente opine.

Bascuñana ha comparecido hoy acompañado de la concejala de Festividades, Mariola Rocamora, el de Patrimonio Histórico, Rafael Almagro, el cronista de la ciudad, Antonio Luis Galiano, y el arqueólogo municipal, Emilio Diz. La edil ha pedido respeto por el trabajo realizado por los técnicos durante meses para diseñar el nuevo escudo y resolver las alegaciones planteadas y ha dicho que se seguirá trabajando sobre la última propuesta, en la que el emblema aparece partido en vertical. Rocamora ha defendido que el escudo se ha diseñado en función de lo que marca la normativa valenciana y ha insistido en que el proceso se abrirá más a la participación para intentar buscar un consenso que hoy por hoy no existe.

"Queremos seguir adelante con el objetivo de que los oriolanos se sientan orgullosos del escudo oficial y reconocido, porque estamos convencidos de que llegaremos a un consenso", ha expresado la concejala.