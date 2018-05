Agentes en defensa de Orihuela Costa

Reivindican más inversión para el mantenimiento de viales y mejor servicio de limpieza.

Conocen bien las necesidades que tiene a Orihuela Costa desde una doble perspectiva. Por un lado, residen en el litoral y saben cuáles son los principales problemas que afectan a los vecinos de las grandes urbanizaciones. Por otro, están en permanente contacto con este área del término municipal debido a su trabajo. Francisco Morales es guardia civil de Tráfico e Isidro Ríos, policía local. Ambos se han integrado en una de las juntas de distrito impulsadas por el Ayuntamiento. Ansían poder trasladar al gobierno local cuáles son las carencias existentes y qué soluciones proponen los afectados.

Morales ha sido refrendado como representante del distrito número X de Orihuela al ser votado de forma directa por los vecinos, y Ríos se ha integrado como portavoz de la Asociación de Vecinos Las Filipinas. Los dos han decidido dar un paso al frente para intentar mejorar una zona que adolece de muchos de los servicios que sí tienen los oriolanos que residen en el casco urbano.

A través del reglamento de Participación Ciudadana, Orihuela se ha dividido en 11 distritos. Cada uno de ellos está presidido por un concejal y representado por vecinos y asociaciones. Estos órganos son los encargados de la consulta, la información y el control de la gestión municipal en cada una de las áreas del término. En definitiva, se busca permitir la participación de los oriolanos en la gestión municipal. Aunque Morales y Ríos todavía no han mantenido reuniones con los responsables del Ayuntamiento para trasladarles las principales quejas vecinales, ya tienen elaborada una extensa ristra de reivindicaciones.

Problemas constantes

«Existen problemas constantes con el servicio de recogida de podas. Al no haber un ecoparque se usan los contenedores de poda como ecoparque y eso genera más problemas. Necesitamos más contenedores y que el servicio de recogida se haga más de una vez a la semana», explicó el guardia civil. Añadió asimismo que otra de las tareas pendientes es aumentar la inversión en los viales. «El mantenimiento debería de hacerse todo el año, no para reparar cosas puntuales. La ciudad de Orihuela se ve bien, pero en la costa hay muchos sitios que necesitan reparaciones, sobre todo en la zona de interior. Cuando pasas la N-332 hacia arriba, es mucho peor. Por Las Filipinas no pasan las barredoras y hay falta de limpieza. Los vecinos estamos muy descuidados», indicó Morales.

Ese es el motivo por el que cada vez más los oriolanos que residen en el litoral se están organizando en colectivos y hacen visibles sus reivindicaciones con escritos dirigidos al consistorio y quejas en las redes sociales.

Aunque todos los representantes ya están elegidos (los de cinco distritos mediante elecciones y los otros con asignación directa por la escasez de candidatos), lo cierto es que hasta ahora no han recibido ninguna notificación para celebrar una primera reunión.

Inversiones prioritarias

En teoría, los representantes de las juntas guiarán a los concejales sobre cuáles son las inversiones necesarias y más prioritarias, y eso es algo que consideran importante porque «muchas veces nos quejamos de que el Ayuntamiento no invierte donde más hace falta», añadió Morales. Su compañero Isidro Ríos valoró que las juntas de distrito «revisten una gran importancia porque se han convertido en las únicas voces que reclaman el bienestar colectivo y porque en muchos casos sólo con la presión social que ejercen se logra que obras y servicios puedan llegar a muchas partes del municipio».

Promover la integración

Con ello los vecinos «podremos postular sobre las partidas económicas que se destinan a las necesidades del municipio como crear un proyecto deportivo, desarrollar cursos... se dispone de mayor autoridad y poder de representación para poder elevar solicitudes a las autoridades locales», prosiguió el policía local.

En definitiva se trata de «promover la integración, participación y desarrollo de los vecinos gestionando la solución de problemas», dijo Ríos. Ahora solo falta que comiencen a funcionar y que el resultado sea satisfactorio. Tras años de desidia, la Costa necesitan ver para creer.