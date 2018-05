El escudo que no encuentra consenso

La oposición y algunos ediles del PP piden al regidor que lo saque del orden del día.

El escudo de Orihuela se ha convertido casi en un asunto de «estado» en la capital de la Vega Baja. No era algo sobre lo que nadie discutiese hasta que el pasado 28 de diciembre, día de los inocentes, la edil de Festividades, Mariola Rocamora, llevó al pleno el cambio del escudo y presentó la propuesta con el estudio técnico que habían elaborado el arqueólogo municipal, Emilio Diz, y el Cronista Oficial, Antonio Luis Galiano. Pero no era una inocentada. Ese escudo con forma cuadrilonga partido en dos donde la figura principal es el pájaro Oriol que aparece en la parte superior posado en un leño con su garra izquierda y armado con una espada en la derecha y debajo las franjas de la corona de Aragón, no gustó a muchos. Se presentaron casi 150 alegaciones, de las que solo unas pocas se han estimado, cambiando la horizontalidad de ambos símbolos por la verticalidad, poco más.

El alcalde de Orihuela, el popular Emilio Bascuñana, tiene previsto llevarlo a aprobación en pleno para su oficialización el próximo jueves. Así se lo hizo saber a los portavoces de los grupos políticos el pasado jueves, aunque matizó que quería consenso. La oposición le reprochó que les presentara un modelo ya hecho sin haber consensuado antes con ellos su diseño. Los planes del regidor sufrieron otro revés ese mismo jueves por la tarde. La ejecutiva del PP local, con Dámaso Aparicio a la cabeza, se reunió de manera extraordinaria y urgente para aprobar el instar al alcalde, de su propio partido, a que no llevara al pleno la oficialización de la nueva propuesta de escudo de la ciudad. Fue una reunión tensa, según ha podido saber este diario, a la que acudieron dos ediles afines a Bascuñana que reprocharon al también edil Aparicio, que aprobara tal acuerdo.

El regidor contestó a la ejecutiva de su partido ayer, a través de un comunicado, en el que recordó que esta propuesta fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos, y que «en una cuestión tan especial y sensible como ésta», no quería que fuera aprobado el nuevo escudo «si no se hacía con el consenso de todos».



Comisión Informativa

Pero, lejos de dejar sobre la mesa el asunto, ha convocado para el lunes la comisión informativa donde habrá de todo, menos consenso. El PSOE y Cambiemos ya se lo dejaron claro y, su socio de gobierno, Ciudadanos, es el único que apoyaría la propuesta, aunque esta formación es más partidaria de dejar fuera del orden del día del próximo pleno este asunto. Si finalmente lo llevara a la sesión, Bascuñana sabe que perdería la votación ya que varios ediles de su grupo municipal no respaldarían la propuesta, aquellos que están en la ejecutiva del partido. Así que el regidor, muy probablemente, finalmente se eche para atrás el lunes tras desafiar a su propio partido convocando la comisión informativa, que es el paso previo a llevar una moción a pleno.

El edil del PSOE, Víctor Ruiz, aboga por presentar ante el Consejo Heráldico de la Comunidad Valenciana todas las propuestas de las alegaciones para que sea este ente el que se pronuncie sobre la legalidad o no de las mismas. «Una iniciativa que Bascuñana rechazó, cerrándose a una sola propuesta, la que presentaron ellos, sin ningún consenso». La mayoría de alegaciones proponen el modelo histórico de escudo pero fueron rechazadas por, supuestamente, no cumplir con la norma valenciana «algo que el Patronato que la presentó asegura que el Consejo Heráldico sí lo acepta, por eso creemos que debe ser el competente para pronunciarse», explicó Ruiz.

Por su parte, el portavoz de Cambiemos Orihuela, Carlos Bernabé, criticó las contradicciones del regidor y dijo que «le trasladamos al resto de grupos que era preciso dar dos pasos en este asunto, realizar una consulta municipal que ratificase y decidiese la modificación última del escudo y, segundo, que en caso de no haber un consenso lo suficientemente mayoritario, se dejase caducar el proceso para reiniciarlo en mejores condiciones».

El portavoz de Cs, Juan Ignacio López-Bas, reconoció que «el escudo presentado es el que finalmente se tendrá que aprobar, en vertical u horizontal, porque es el único que cumple la ley, aunque en actos solemnes queremos que siga usándose el actual» y se mostró sorprendido por «el lío» en el que se ha metido su socio de gobierno «ya que el decreto de 2015 separa el reglamento para las banderas del de los escudos». De momento se mantendrá el escudo usado desde 1906 y la duda es, ¿hasta cuándo?