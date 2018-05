Vecinos de la costa detectan 60 puntos donde se acumulan las podas, incluidos los parques

La Federación de Asociaciones vuelve a reclamar un ecoparque y recuerda que estaba en el programa electoral del PP.

Ni poner el doble de sanciones por infracciones a la ordenanza (hasta 23) ni aumentar la vigilancia policial, con dos agentes alerta contra los infractores, han sido medidas que han evitado que las podas sigan afeando el paisaje de Orihuela Costa. Los restos de vegetación siguen llenando diferentes calles de las urbanizaciones del litoral oriolano. Los vecinos han contabilizado hasta 60 focos en 12 urbanizaciones distintas donde se acumulan podas, incluso en parques y jardines municipales donde se han cortado árboles y allí permanecen, secos, semanas y semanas.

La Concejalía de Limpieza Viaria de Orihuela inició hace unos meses una campaña para acabar con una imagen demasiado frecuente, pero el resultado no está siendo todo lo deseado, según explican desde la Federación de Asociaciones de Orihuela Costa (FAOC), que acusa al edil del área, Dámaso Aparicio, de haber empezado «la casa por el tejado».

La FAOC ha elaborado un completo dossier, gracias a las aportaciones de los vecinos, con fotografías de los distintos puntos donde es evidente la reiteración en la acumulación de podas y restos vegetales sin ningún control y dando una mala imagen del municipio. Esta asociación califica de «nula» las actuaciones emprendidas por el área de Limpieza Viaria y critica «la incompetencia municipal para dar un servicio de calidad».

Los vecinos consideran que las labores de vigilancia y las sanciones son necesarias para luchar contra los infractores que dejan los restos de poda en cualquier parte, pero que la raíz del problema no se soluciona con esas medidas que deben ser posteriores, ya que recuerdan que no se han mejorado los recursos «como camiones de recogida, contenedores de podas y operarios que se destinan al servicio y la falta de puntualidad». «En lugar de eso, dedican el dinero primero a vigilar y sancionar», critica el portavoz de la FAOC, Tomás Moreno, quien indica que lo importante es que se ponga en la zona un ecoparque, que no termina de llegar. «Mientras no esté, los profesionales de la jardinería tendrán serios problemas para deshacerse de los restos de poda y lo reclamamos desde hace 3 años, y estaba en el programa electoral del PP».

Además, la FAOC propone modificar la ordenanza para aumentar el volumen máximo que puede tirar un usuario particular (1 m3), aumentar los contenedores de podas y suprimir el preaviso poniendo en marcha rutas de recogida.