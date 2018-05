El PP critica el "deplorable" estado del Centro de Interpretación de la Industria Salinera de Torrevieja

La edil de Turismo, Serrano, recuerda que el edificio tuvo que ser cerrado ya bajo mandato del PP por falta de personal y asegura que se han desbloqueado los expedientes para construir un aseo y renovar la instalación eléctrica que servirán para entregar en arrendamiento el edificio como centro de visitantes de las salinas y "se entregará en condiciones".

El concejal Luis María Pizana, ha denunciado públicamente el "lamentable estado de abandono del Centro de Interpretación de la Industria Salinera", de propiedad municipal. El concejal popular ha recibido por parte de unos vecinos de Torrevieja, a través de redes sociales, instantáneas "de la deplorable imagen que presenta el entorno" de estas instalaciones. Quejas han sido transmitidas "reiteradamente" a distintos concejales "del equipo de desgobierno sin que les hayan hecho el más mínimo caso". Además, dijo, hablamos de un museo que "no ha estado abierto ni un día durante el presente mandato, del mismo modo que sucede con otros espacios expositivos de nuestra ciudad".

Pizana ha reclamado al equipo de gobierno que actúe de manera "inmediata para darle la vuelta a esta situación que padecen los vecinos de la zona y que da una imagen malísima a los turistas que tras visionar las web oficiales del propio Ayuntamiento y del departamento de Turismo, hayan decidido acercarse al Centro de Interpretación de la Industria Salinera".

El edil ha instado al alcalde y a la concejal de Turismo a que realicen o soliciten que se realice una revisión de la información de las webs municipales y que se eliminen los espacios que a día de hoy no son visitables porque es algo que está produciendo "confusión y un profundo malestar en las personas que se dirigen a disfrutar de las mismas". Asegura además que no es justificable que "museos como el de Historia Natural, el de la Habanera o el mismo CIS no se pueden visitar en ninguna época del año desde que llegó José Manuel Dolón a la Alcaldía de Torrevieja. Pero todavía es más injustificable el hecho de que se ofrezca a los torrevejenses y a los que nos visitan información desactualizada y que desinforma y provoca mala imagen como destino turístico". El PP recordó que durante el anterior mandato estaba previsto que este centro formara parte del producto turístico de visitas a las Salinas de Torrevieja.

Versión municipal

La edil de Turismo, Fanny Serrano, ha replicado hoy que las declaraciones de Pizana son un"desvergüenza". "El Centro de la Industria Salinera ya estaba cerrado al público cuando ese concejal era edil de Turismo y Cultura. Por falta de personal. La misma falta de personal que sufre el actual gobierno o peor, aunque hemos podido reabrir poco a poco otras instalaciones, como las Eras de la Sal, al menos, con visitas guiadas".

La concejala explicó que las visitas turísticas a las salinas, como ya anunció, se van a iniciar sin que se abra el CIS como centro de acogida de visitantes, algo que achacó al anterior gobierno municipal. "En 2014 el gobierno del PP aprobó en junta de gobierno una propuesta de arrendamiento a las salinas de ese edificio. La empresa se negó a aceptar ese acuerdo porque el edificio necesitaba aseos públicos y la renovación de toda la instalación eléctrica. Y ambos contratos fueron paralizados en el Ayuntamiento por los técnicos porque no había un compromiso formal de la salinera de arrendamiento y no se iban a hacer las obras sin ese requisito". Ahora, aseguró la edil, ambas tramitaciones "se han desbloqueado" porque ya existe el compromiso por escrito de la empresa de que va a alquilar el espacio, ubicado en una antigua cochera de la estación de tren de Torrevieja rehabilitada. De hecho, los responsables de Salins visitaron el centro de de interpretación, y el municipio expresó su compromiso de que el recinto sería entregado en condiciones. La edil recordó que cuando asumió el área de Turismo "no había nada hecho sobre la tramitación ambiental del permiso para iniciar las visitas", algo que está a punto de resolverse ahora.

La información sobre los museos que aparece en la web no ha cambiado en tres años, como otros tantos apartados que están a la espera de la renovación "inminente" del portal que ha anunciado el concejal Javier Manzanares en varias ocasiones desde principios del actual mandato. Esa misma información del centro de interpretación de la web es la que podían encontrar los visitantes cuando el centro ya estaba cerrado desde finales de 2014.