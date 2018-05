El juez archiva la denuncia del comisario contra las horas extra

El juzgado número 5 de Instrucción de Torrevieja ha sobreseído la denuncia presentada por el comisario jefe de la Policía contra el abono de las horas extraordinarias que realizó la Policía Local con motivo del paso de la IX etapa de la Vuelta Ciclista a España de 2015 por Torrevieja. El alcalde José Manuel Dolón mostró ayer su satisfacción porque «se haya resuelto este asunto y se pueda abonar a los policías el servicio que prestaron en su día y pedió «disculpas a los agentes y mandos afectados por la paralización del cobro durante estos años, que ahora percibirán con intereses de demora. El alcalde explicó que el juzgado ha sobreseído y la «fiscalía asume la propuesta del juzgado y no se persona, ni se interesa en el tema, con lo cual ya se puede pagar a los policías locales la deuda que tenemos desde agosto de 2015».



Triste

Dolón dijo que «es triste» que por una interpretación de la norma hayamos llegado a este punto porque el trabajo estaba hecho». El primer edil se va a dirigir a los afectados para «pedirles disculpas» en la parte que me corresponda,» aunque creo que tengo poca responsabilidad pero yo les pedí su intervención». Por otra parte, el alcalde ha dicho que lo importante no es la cuantía que hay que abonar, «sino que no se genere desconfianza cuando un agente presta un servicio porque se lo ha pedido el alcalde». Además, ha recordado que esa etapa de la Vuelta Ciclista a España fue un evento que estaba comprometido mucho antes de su llegada al gobierno local. «Nos tuvimos que poner al día, hubo muchos problemas».

La situación, insistió, no se ha producido por su «voluntad» sino «por la forma de entender el tema un funcionario y tras casi 3 años se ha llegado al archivo y al sobreseimiento provisional».

La discrepancia se produjo – ha explicado- porque un funcionario apuntó una hora de servicio más para hacer lo que se denomina «juicio crítico» del dispositivo desplegado y este no llegó a realizarse. El juicio crítico se suele desarrollar después de prestar un servicio y se trata de una reunión en la que se analiza cómo se ha desarrollado la actuación policial, las posibles mejoras, los aciertos y cómo afrontar una situación similar en futuras ocasiones. «Si no se hizo el juicio crítico esa hora hay que descontarla del pago y ya está».

Aunque la nota de prensa no lo indica fueron 40 agentes los que se comprometiron a trabajar ese domingo 30 de agosto de 2015 por una cantidad fija estipulada previamente de 170 euros. Fuentes de la plantilla de la Policía Local añaden que la denuncia no solo ha generado ese retraso de en el cobro, también la desconfianza de muchos agentes a la hora de presentarse de forma voluntaria a servicios extraordinarios.