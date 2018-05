Dolón aprueba el plan de ajuste con su voto de calidad y gracias a la ausencia de una edil del PP

El PP responsabiliza al alcalde por su «mala gestión».

El pleno del Ayuntamiento de Torrevieja aprobó ayer el plan económico financiero por incumplimiento de la regla del gasto que contempla la reducción de un 62% de las subvenciones y ayudas a entidades locales y ONG - más de dos millones de euros- durante este ejercicio, y una subida del IBI del 7,5% en 2019. La medida sale adelante con una mayoría muy precaria por parte del grupo de coalición de gobierno y la ausencia de la edil Agustina Esteve por motivos personales. A los diez votos del gobierno de Los Verdes, PSOE, APTCe e IU se sumó el de los dos ediles de Sueña Torrevieja. En total 12.

El PP votó en contra, como había anunciado -10 concejales ayer- y el rechazo de Ciudadanos, y sus dos ediles, que en esta ocasión sí porque no es lo habitual, mantuvieron el sentido de voto que habían expresado en la comisión previa. Ante este empate, el voto de calidad del alcalde José Manuel Dolón, resolvió el punto a favor del equipo de gobierno. La sesión comenzó con la lectura por parte de la secretaria general del pleno del informe de la interventora en el que se explicaba las consecuencias para el Ayuntamiento no aprobar el plan -desde sanciones hasta, en el último extremo, la improbable disolución del Consistorio-.

El concejal de Hacienda, José Hurtado (Los Verdes), insistió en que el plan es una imposición del Ministerio de Hacienda para un municipio que está saneado, que obtuvo un superávit de 20 millones y con un nivel de endeudamiento que apenas supera el 20%. Hacienda dispone el plan porque el Ayuntamiento ha incumplido la regla del gasto. Una medida que impide a la administración gastar un año más que el anterior si no está justificado en un presupuesto vigente -Torrevieja lo ha tenido prorrogado dos años. El alcalde cuestionó que el Ministerio de Hacienda ponga a los interventores a trabajar en una fiscalización total de ayuntamientos sin problemas financieros y no en indagar en «cómo se ha robado antes en esos ayuntamientos».



Sin ejecutar

El portavoz Eduardo Dolón (PP) explicó que cuando era alcalde -2011-2015-también estaba vigente la regla del gasto y no la incumplió. Recordó que de los 140 municipios de la provincia solo Torrevieja se ha visto sometido a esa media de Hacienda. Y, sobre todo, centró la responsabilidad de lo ocurrido en el incumplimiento en la gestión municipal de 2016. Con la inejecución de partidas importantes previstas en los presupuestos prorrogados, como las subvenciones a entidades deportivas, Ong, ayudas sociales o contratos. Tanto por el bloqueo de la gestión como por la negativa del gobierno de coalición -muchas veces siguiendo el criterio de los técnicos, de no asumir gastos previstos del anterior mandato sin tener la seguridad de su legalidad. Algo que supuso una cifra de gasto muy por debajo de los 90 millones previstos. Ese gasto se superó con mucha facilidad en 2017, donde el Ayuntamiento sí ejecutó más presupuesto y de ahí el incumplimiento. Mientras el gobierno achacaba todo el problema a las políticas de ajuste de Rajoy , el PP señalaba que estas se crearon para lidiar con «la crisis económica a la que nos llevó el gobierno de Zapatero».

La portavoz de Cs, Pilar Gómez, achacó el incumplimiento de la regla del gasto la «mala gestión» del equipo de gobierno y se preguntó por qué no se recortaba de otras partidas como los gastos en asesores o ediles -según el área de Hacienda, eso no es posible-. Sueña, junto a IU en la posición más incómoda de todos los grupos, dijo que aprobar el plan «era malo», pero no hacerlo erapeor porque el Ayuntamiento se exponía a una intervención del Ministerio, tal y como se reflejó en la lectura del informe de Intervención -y en el que tambiñen se decía que el incumplimiento de la regla del gasto se derivaba del ejercicio 2016-.



Corrupción

En una jornada como la de ayer, la corrupción también salió a relucir por los casos del PP y las acusaciones de desviaciones millonarias de dinero público que se investigan. El portavoz del PP mostró una imagen de Domingo Soler (APTCe) junto con el ayer detenido expresidente Eduardo Zaplana en un reciente homenaje en Almoradí.