Orihuela se gastará 250.000 en cumplir la normativa que le exige Trabajo con la plantilla de la limpieza

El Ayuntamiento de Orihuela y los sindicatos integrados en el comité de empresa de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Sólidos Urbanos han pactado una serie de inversiones que tendrá que realizar la administración local para mejorar las condiciones de trabajo de la plantilla. En total, el consistorio destinará 249.800 euros para adecuar las parcelas, vestuario, almacén y renovación de la cubierta de la nave-taller.

La administración local se ha visto obligada a realizar estas mejoras tras un demoledor informe realizado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Alicante, que hace dos meses advirtió que algunas de las instalaciones municipales que son utilizadas por las brigadas no cumplen con las mínimas condiciones de seguridad e higiene. Dicho informe fue emitido en marzo y hasta el momento el consistorio gobernado por Emilio Bascuñana (PP) no había hecho prácticamente nada por implementar las mejoras exigidas. Ello motivó el hartazgo de los trabajadores, que hace pocos días advirtieron que si no se solucionaba todo este asunto realizarían movilizaciones, planteando incluso realizar una huelga en el servicio durante los meses de verano.

A priori parece que eso ya no será necesario porque ha habido acuerdo, según informaron fuentes municipales. Ayer mismo se celebró una reunión a la que asistió el regidor, el concejal delegado de Recursos Humanos, Rafael Almagro, así como representantes de los sindicatos de CCOO y UGT. Según se aseguró desde el equipo de gobierno, entre los temas más destacados de los que se habló se encontraba el mal estado de las instalaciones en la costa y en el polígono Puente Alto; el local que hasta ahora albergaba los recursos vinculados a limpieza, así como el estado de la flota de vehículos.



Nueva maquinaria

Los representantes del gobierno aprovecharon el encuentro para detallar algunas de las inversiones adicionales que se acometerán en breve para mejorar el servicio. En ese sentido explicaron que en el próximo pleno se llevará una modificación presupuestaria para la adquisición de cuatro camiones por importe de 900.000 euros a través de remanentes de tesorería. Se aseguró también que se va a dotar una partida de 60.000 euros para la adquisición de una hidrolimpiadora como resultado de las propuestas presentadas en los Presupuestos Participativos y que irá destinada a la costa. Además, se dotará una partida de 350.000 euros para la adquisición de contenedores de carga trasera y lateral y papeleras.

El primer edil también recordó que gracias a los presupuestos de 2017, donde se incrementó la partida de la Concejalía de Limpieza Viaria y Residuo Sólido Urbano en 900.000 euros, se pudo adjudicar un renting de dos furgonetas para el traslado de los trabajadores a la costa, así como la licitación del servicio de reparación de vehículos «que ha agilizado considerablemente dichas reparaciones evitando reparos en las facturas».