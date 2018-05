El juez archiva la denuncia del comisario jefe y el Ayuntamiento pagará las horas extra de la Vuelta 2015 a los policías

El primer edil asegura que el problema de la inclusión de una hora más por error debería haberse resuelto sin llegar a los juzgados.

El juzgado número 5 de Instrucción de Torrevieja ha sobreseído la denuncia presentada por el comisario jefe de la Policía Local contra el abono de las horas extraordinarias que realizó la Policía Local con motivo del paso de la IX etapa de la Vuelta Ciclista a España de 2015 por Torrevieja. El alcalde ha mostrado su satisfacción porque finalmente se haya resuelto este asunto y se pueda abonar a los policías el servicio que prestaron en su día y ha pedido disculpas a los agentes y mandos afectados por la paralización del cobro durante estos años, que ahora percibirán esas horas con intereses de demora.

El alcalde ha informado de que el juzgado "ha sobreseído todo el expediente y la fiscalía asume la propuesta del juzgado y no se persona, ni se interesa en el tema, con lo cual ya se puede pagar a los policías locales la deuda que tenemos desde agosto de 2015. Es una muy buena noticia". Dolón ha declarado que "es triste que por una interpretación de la norma hayamos llegado a este punto porque el trabajo estaba hecho, los policías estuvieron allí, cumplieron con su obligación?pero esto ha pasado así y afortunadamente ya está resuelto".

El primer edil se va a dirigir ahora a los afectados para pedirles disculpas "en la parte que me corresponda, aunque creo que tengo poca responsabilidad. Yo les pedí su intervención y si no lo hubiera hecho así seguramente no se habría cubierto la demanda, ni cobrando las horas por las circunstancias que había en ese momento en la jefatura". Al mismo tiempo, Dolón se va a dirigir a Tesorería e Intervención para que se paguen los intereses de demora hasta la fecha y a Secretaría para ver si jurídicamente el expediente implica alguna cuestión.

Por otra parte, el alcalde ha dicho que lo importante no es la cuantía que hay que abonar, "sino que no se genere desconfianza cuando un agente presta un servicio porque se lo ha pedido el alcalde". Además, ha recordado que esa etapa de la Vuelta Ciclista a España fue un evento que estaba comprometido mucho antes de su llegada al gobierno local. "Nos tuvimos que poner al día, hubo muchos problemas, obstáculos del paseo que hubo que retirar para evitar accidentes y otras dificultades, pero salinos del paso y superamos los problemas y al final llegó un problema añadido como este que ha sido para mi muy desagradable y supongo que para los policías más".

El primer edil ha reiterado que la situación no se ha producido por su "voluntad" sino "por la forma de entender el tema un funcionario y tras casi tres años se ha llegado al archivo y al sobreseimiento provisional". La discrepancia se produjo – ha explicado- porque un funcionario apuntó una hora de servicio más para hacer lo que se denomina "juicio crítico" del dispositivo desplegado y este no llegó a realizarse. El juicio crítico se suele desarrollar después de prestar un servicio y se trata de una reunión en la que se analiza cómo se ha desarrollado la actuación policial, las posibles mejoras, los aciertos y cómo afrontar una situación similar en futuras ocasiones. "Si no se hizo el juicio crítico esa hora hay que descontarla del pago y ya está, pero no hacía falta llegar hasta este punto. Hablando se hubiera resuelto el tema en lugar de enviarlo a fiscalía. Pero ya está solucionado y estoy contento tenía la espina clavada", ha dicho.

Ha reiterado que era "un servicio extraordinario por un evento extraordinario y el tema estaba claro. Espero que los mandos y policías entiendan que esto ha sido contra la voluntad del alcalde y que solo ha servido para retrasar un procedimiento y para evitar que hayan cobrado en su momento. Además, se ha generado un malestar entre el colectivo que atendió con toda profesionalidad el servicio".

Aunque la nota de prensa municipal no lo indica 40 agentes se comprometiron a trabajar ese domingo 30 de agosto por una cantidad fija estipulada previamente de 170 euros. La presencia de voluntarios para realizar horas extra en Torrevieja está condicionada por el hecho de que la mayoría de agentes y mandos no residen en la ciudad.

Fuentes de la plantilla de la Policía Local han añadido que la denuncia no solo ha generado ese retraso de tres años en el cobro, también la desconfianza de muchos agentes a la hora de presentarse de forma voluntaria a otros servicios extrordinarios sin la garantía de que se vayan a cobrar, por el rechazo de su principal mando a aceptar las condiciones en las que se plantea, sobre todo por la estipulación de una asignación previa para toda la intervención al margen de la