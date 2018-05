Cambiemos pide retirar todos los honores otorgados por Orihuela a Eduardo Zaplana

El grupo Cambiemos Orihuela ha exigido que se retiren todos los honores otorgados por el Ayuntamiento oriolano al expresidente de la Comunidad Valenciana, Eduardo Zaplana, tras haber sido detenido hoy por presuntos delitos de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.

Zaplana fue Síndico Portador de la Gloriosa Enseña del Oriol en 1995 y Caballero Cubierto de la procesión del Santo Entierro en el Sábado Santo del año 2003. Se trata de dos de las máximas distinciones que puede otorgar la administración local.

"Desde Cambiemos Orihuela lamentamos el mal ojo que se ha tenido en la elección de estas figuras de relevancia por parte de la corporación municipal. El alejamiento de la ciudadanía en la toma de este tipo de decisiones consideramos que es un error con cuyas consecuencias hoy comprobamos. Por ello pedimos sean retirados todos los honores al expresidente Zaplana, como muestra de rechazo a la corrupción y perversión de nuestras instituciones. Confiamos en que la elección futura de estos cargos se democratice".

Cambiemos Orihuela ha valorado que "lamentablemente no les sorprende" esta detención que no hace otra cosa que "añadir un nuevo expresidente de nuestra Comunidad implicado en un caso de corrupción; y el PPCV suma uno más a su larga lista de cargos públicos detenidos o investigados/imputados".

"Este partido vuelve a evidenciar que está atravesado por una c orrupción estructural. La detención de Zaplana muestra la utilización interesada que durante sus legislaturas se ha hecho de nuestras instituciones y que a día de hoy seguimos pagando sus consecuencias económicas y políticas", ha dicho la formación. En ese sentido ha recordado que "otros cargos del PP como Jaume Matas y Francisco Camps, ambos implicados también en supuestos casos de corrupción, tuvieron el honor, ahora vemos inmerecido, de ostentar este cargo tan importante para las oriolanas y oriolanos".