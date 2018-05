Torrevieja detecta la llegada de otros ocho ejemplares de carabela en la playa de La Mata

Las carabelas portuguesas siguen llegando a las costas de Torrevieja. Aunque de momento solo al norte de su litoral, la playa de La Mata. Esta mañana varios deportistas que practicaban surf a remo han observado hasta cinco ejemplares de grandes dimensiones flotando a menos de cien metros de la orilla. Ya sobre la arena los servicios municipales han retirado a otros tres. A lo largo de esta playa ondea la bandera roja y la de alerta de la presencia de estos animales. Un cierre de la playa que se prolonga desde el pasado sábado por la mañana. No hay una explicación científica por la que estos ejemplares estén recalando solo en este tramo del norte del total de quince kilómetros de litoral con el que cuenta Torrevieja.

Quizás, indican los conocedores del perfil litoral, esté relacionado con que Cabo Cervera, situado al sur de la playa de La Mata, aleja a los ejemplares aguas adentro y desde ahí ya no alcanzan la costa hasta que llegan a Orihuela Costa. No obstante, en el resto de playas de Torrevieja ondea la bandera amarilla y la de presencia de medusas -aunque la carabela no lo es estrictamente- a modo preventivo.

A falta de un servicio de socorrismo activo a estas alturas del año es Protección Civil la que está alerta a la presencia de carabelas. Torrevieja sufrió otro episodio de llegada de carabelas hace un par de semanas, coincidiendo con el puente de mayo, pero en esa ocasión el municipio no decidió izar las banderas, aunque Protección Civil sí que vigiló las playas.

Uno de los ejemplares retirados de la arena de la playa de La Mata

El Ayuntamiento considera que sin servicio de socorrismo los usuarios de las playas se bañan bajo su responsabilidad. Igual que cuando lo hacen fuera del horario de socorristas en verano. No obstante, la medida actual de izada de banderas tiene su origen en el hecho de que las carabelas también son peligrosas sobre la arena de la playa.

Torrevieja comienza el servicio oficial de socorrismo el próximo 15 de junio, con la presencia en julio y agosto de ochenta efectivos.