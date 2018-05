Venden cientos de entradas para una macrofiesta sin autorización dentro de un recinto municipal en Torrevieja

Torrevieja Colors Party - Lluvia de Colores. Así se llama la macrofiesta para la que se comercializan entradas desde hace días en Torrevieja, la Vega Baja y otras ciudades de la provincia -sobre todo entre alumnos de institutos y formación profesional, donde la convocatoria se ha hecho muy popular-. Pero no está nada claro que se vaya a realizar finalmente. La publicidad asegura que se celebrará en el recinto público de mercados de Torrevieja el día 2 de junio, sábado, de 5 de la tarde a una de la madrugada. Sin embargo, el Ayuntamiento de Torrevieja -oficialmente- no sabe nada y no tiene constancia de que exista un procedimiento administrativo iniciado para ese uso. La fiesta no aparece ni en la programación cultural, ni en la de fiestas -que suelen incluir actos aunque sean de iniciativa privada si hay colaboración pública-. Ya hay cientos de entradas vendidas, tal y como ha podido confirmar INFORMACIÓN.

El concejal delegado de Mercados, Javier Manzanares (PSOE), explicó ayer a este diario que los organizadores de la macrofiesta propusieron la iniciativa, en primer lugar, al área de Deportes, que a su vez la derivó a Mercados, como responsable del recinto. «Nosotros respondimos que cualquier autorización de un uso de un recinto público debía tramitarse en el área de Patrimonio», que gestiona los bienes municipales, aseguró el concejal, sin querer abundar más en el asunto, aunque sí dejó entrever que es complicado que finalmente se lleve a cabo.

Este diario no pudo recabar la versión de la concejal de Patrimonio, Fanny Serrano (PSOE). No existe una ordenanza municipal que regule el uso privado de la superficie pública del recinto de mercados, que es propiedad municipal. Por ejemplo, a través de un canon por ocupación de superficie -algo que permitió la celebración de uno de los festivales de Electromar, en este mandato en el recinto ferial- o con una ordenanza como la que regula el uso de espacios municipales para realizar bodas en bienes públicos -como las Eras de la Sal-. Tampoco media un contrato público por el que el Ayuntamiento haya adjudicado a una empresa el uso de esa superficie, en torno a 80.000 metros cuadrados, a cambio de la prestación de un servicio. Como cuando se programa un concierto, en el que se contrata a una empresa para organizarlo.

Además de esa carencia de ordenanza los promotores, en caso de poder sacar adelante la macrofiesta desde el punto de vista legal, tienen también un problema de tiempo. Si la documentación entra en Patrimonio mañana el expediente puede demorarse durante 15 o 20 días, y en este caso, sin garantía de autorización.



Organizadores

Como organizadores aparecen una firma de eventos y la discoteca local Noisse, además de una comercializadora de entradas. El primer tramo de precios para las primeras 500 era de 10 euros. Se agotaron hace días y la organización ya está cobrando la entrada general a 12 euros. La semana que viene serían 15 euros y las entradas en taquilla, 18. La publicidad del evento anuncia animación de bailes zumba, dos kilómetros de carrera, al speaker Pascal Renolt y a los Djs Alex Selas y Luciano. Con la entrada la empresa distribuye entre los menores de edad un documento de autorización de los padres que los adolescentes debían entregar firmados en el acceso al recinto con la advertencia de que en el interior se van a consumir bebidas alcohólicas y que con ese documento se le entrega al menor una identificación especial que indica su minoría de edad.

El papel pide datos personales como DNI, fecha de nacimiento, móvil del menor y la dirección y «exime a la organización de cualquier responsabilidad en caso de que su hijo consumiera cualquier tipo de bebida alcohólica, a pesar de las medidas preventivas que el festival posee para evitar el consumo de alcohol y tabaco por parte de menores de edad».

Fuentes municipales indicaron que no hay ni rastro de un expediente municipal que avale la confianza y el riesgo de la empresa en poner en marcha la fiesta y comercializar las entradas sin contar con la autorización. Además, el alcalde de Torrevieja, José Manuel Dolón (Los Verdes) ya anticipó que el Ayuntamiento no está por la labor de amparar macrofiestas de esta entidad, entre otras cosas porque exigen una infraestructura pública extra y generan problemas de seguridad.

Además la fecha prevista es un día después del mercadillo semanal, que se prolonga hasta primera hora de la tarde del viernes, que requiere una limpieza en profundidad en las horas posteriores a su culminación. Por lo que la organización debería enfrentarse a un montaje contrarreloj hasta las cinco de la tarde del día posterior.