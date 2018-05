El PP anuncia su voto en contra el plan que recorta en más de dos millones las subvenciones

El gobierno de coalición en minoría esgrime que la medida es una imposición del gobierno central para un ayuntamiento saneado y con superávit pero que debe cumplirla

Eduardo Dolón, portavoz del Partido Popular en Torrevieja ha asegurado que esta formación política "no va a permitir que el próximo martes (en el pleno extraordinario), este desastre de gobierno que está al frente del Ayuntamiento de Torrevieja, recorte un 62% las ayudas a las ONG's, a la 3ª edad, a los empresarios y jóvenes, las subvenciones a las entidades de fiestas y a las de participación ciudadana". Es decir, su voto en contra contra el plan de ajuste por el incumpliento de la regla del gasto.

El PP ha recordado que "después de conocer por los medios de comunicación, y sin que haya existido explicación e información alguna a los ciudadanos y entidades de la ciudad, por parte del gobierno sobre los recortes del Plan de ajuste Económico-Financiero para este año y el próximo, se confirma que pretenden realizar el recorte más grande de subvenciones y ayudas que José Manuel Dolón y sus socios de gobierno pueden asestar a Torrevieja".

Dolón recordó que el plan recoge, como avanzó INFORMACIÓN "dejar las partidas como la de ONG's de 412.647€ a 158.869€, o las ayudas a la 3ª edad de 534.092€ a 205.625€, las ayudas empresariales de 100.000€ a 38.500€, el bono guardería de 90.657€ a 34.903€, el transporte de 1.854.174'42€ a 713.857'15€, las becas a universitarios y ayudas a jóvenes de 91.516€ a 35.233€, las subvenciones a entidades de fiestas de 46.000€ a 15.466€, o las de participación ciudadana de 60.000€ a 23.100€, o sino el prometido contrato de monitores de las escuelas deportivas municipales que pasa de 399.294€ a 251.694€".

El PP ha indicado que "si este recorte de subvenciones y ayudas se aprueba en el próximo pleno del martes a las 18 horas las entidades y asociaciones de nuestra ciudad van a tener que cerrar sus puertas. Es imposible con la asfixia que ya están sufriendo estos últimos años por parte de Jose Manuel Dolón y sus socios, que puedan seguir prestando los servicios que han ofrecido hasta el momento".

El portavoz popular ha lamentado "la soberbia con la que continúa comportándose un gobierno que se niega siquiera a dialogar con la primera fuerza política local demostrando una vez más su desprecio a la mayoría de Torrevieja expresada democráticamente en las urnas. Ni el hecho de perder la votación en la comisión informativa les hace reflexionar en su comportamiento y la respuesta es anunciar que van a continuar excluyendo al PP, reflejando nuevamente su visión totalitaria de la gestión municipal pese a su minoría. Su incapacidad y sus formas son las que están llevando a la ciudad a una situación de colapso y asfixia".

El PP ha manifestado que "este recorte de subvenciones y ayudas del 62% este año 2018 se suma a la subida del IBI del 7'5%, (es decir en un recibo de media de 300€ sube 23€ la contribución urbana) y la reducción de las inversiones, como la reurbanización de la playa de los locos, los anunciados corredor verde y carriles bicis, el plan de evacuación de pluviales, la renovación del alumbrado, los parques y jardines, los edificios y reformas de instalaciones deportivas y por último la remodelación de las Eras de Sal, pasando de 11.000.000€ a 3.465.000€ para el próximo año 2019".

El equipo de gobierno justifica el plan asegurando que se trata de una imposición del ejecutivo central que no pueden eludir pese a que Torrevieja es un municipio saneado, que logró más de 20 millones de superávit en el pasado ejercicio y que ha rebajado la deuda con los bancos de sesenta a menos de 25 millones de euros. El plan se pone en marcha porque el municipio ha incumplido la regla del gasto. Que dice que la administración local no puede gastar más en un ejercicio de lo que gastó en el anterior.

El Ayuntamiento maneja un presupuesto de 90 millones de euros pero 2016 apenas gastó 70 y en 2017 elevó la cifra en cinco millones, lo que lo hace "incumplidor" de esa regla. Algo que deriva del hecho de que en ambos ejercicios el Consistorio trabajara con un presupuesto prorrogado por no contar con apoyos políticos el gobierno de coalición para aprobar las cuentas, por lo que proyectos que habrían elevado el gasto en 2016 como los contratos de recogida de basuras o las inversiones, no se llevaron a cabo. El edil José Hurtado se pregunta públicamente qué alternativa da el PP a esta situación, y le reprocha que una de las variables que ha hecho incumplir la regla es la bajada del IBI en 2016 y 2017 -que salió adelante con el apoyo de todos los grupos- y el pago de condenas por la gestión de anteriores mandatos del PP. Sin embargo, el PP replica que la responsabilidad es exclusivamente del equipo de gobierno por no antender las advertencias de la interventora de que se iba a incumplir esta regla.



Votos

No es seguro que con los votos en contra del grupo mayoritario de la oposición se pueda tumbar la iniciativa. El gobierno en minoría cuenta con diez concejales. Los dos ediles de Sueña Torrevieja ha anunciado su abstención Ciudadanos su rechazo, pero en el caso de estas dos formaciones el sentido del voto podría cambiar en el momento de la sesión plenaria. Además, el equipo de gobierno ha recordado que si se tumba el acuerdo elaborado por los técnicos, por una medida que "es una imposición del Ministerio de Hacienda a los ayuntamientos aunque estén saneados" el alcalde deberá decidir por decreto la ejecución del plan para que el municipio no se exponga a multas y otras medidas sancionadoras.