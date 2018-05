El Servef detecta deficiencias en un taller de empleo tras una denuncia del PP

La concejal Carmen Gómez (PP) desveló ayer el resultado de una inspección realizada por el Servef en el Taller de Empleo T´Avalem en la que se señalaban irregularidades, alguna de ellas graves, en su funcionamiento. El edil de Empleo, Víctor Ferrández (IU) rebatió las acusaciones de la concejal con las respuestas que dieron los responsables del curso a la entidad autonómica, y que ha archivado el procedimiento sin tomar más medidas, según el concejal.

Gómez dijo ayer que el documento «deja claras» las condiciones en las que están los trabajadores y la «supuesta amenaza de retirarles el contrato si contactaban con el técnico del Servef para trasladarle cualquier anomalía». La edil mostró el informe.

La inspección realizada a principios de enero resalta la «total desmotivación de los alumnos participantes» y dice que los alumnos-trababajores desde las 7:30 hasta las 10:00 se encuentran en un aula no homologada. También indica que los aparatos de aire acondicionado no funcionan y que lo mismo para los ordenadores. Pero para la edil lo que destaca es que alumnos-trabajadores «tienen la percepción de que no están recibiendo la formación adecuada a las exigencias del Real Decreto», es decir, consideran que no se les está preparando «para luego poder encarar el mundo laboral real, que es una de las funciones primordiales de estos programas para desempleados».

Por su parte, el concejal de Empleo, Víctor Ferrández, salió al paso de estas declaraciones de la edil del PP y aclaró que la edil tuvo acceso hace semanas a cuatro documentos y «en sus declaraciones solo ha hecho referencia a uno de ellos, porque los otros tres desmontan el castillo de naipes que se han construido para criticar la política de empleo de este equipo de gobierno».

A juicio de Ferrández la edil ha esperado a que «anunciáramos que hemos conseguido el segundo taller de empleo para jóvenes para intentar sembrar dudas sobre la política de empleo». El concejal dijo que en los escritos de respuesta al Servef por parte del director del taller se explica «que nunca existieron amenazas por parte ni de la concejalía ni del personal directivo ni del personal docente».



Quitar contratos

El director indica que en ese cargo no tiene «potestad para retirar contratos -algo que los alumnos desconocían, según el PP-; ni disposición de amilanar a los alumnos con estas premisas, hablando con ellos de este tema me dicen que de alguna manera esto se ha podido sacar de contexto». Los alumnos «dedujeron que por los problemas que había con la piscina cubierta -que al final sí abrió al público a tiempo- nos podían quitar el taller». Por otra parte, en lo que se refiere a la afirmación del PP de «que los alumnos-trabajadores desde las 7:30 horas hasta las 10:00 horas se encuentran en un aula no homologada» el informe del director dice que en la semana del 9 al 12 de enero de 2018, este grupo (actividades de socorrismo) «comparte el aula homologada del Centro de Formación con el Taller de Empleo» en referencia al taller de empleo de mayores de 25 años. Una vez se coordinaron los horarios «esta problemática desapareció»

En cuanto al funcionamiento de los ordenadores Ferrández ha dicho que, aunque los informes técnicos aclararon que la mayoría si funcionaban, todos los que había se han sustituido por ordenadores portátiles recién adquiridos para mejorar el servicio, mientras que el aire acondicionado se comprobó que funciona con normalidad. «Si todo esto no fuera así el Servef habría tomado alguna medida sancionadora al Ayuntamiento, y no ha sido así porque las mejoras implementadas y sobre todo, las aclaraciones remitidas por el Ayuntamiento en los tres documentos que la señora Candel ha ocultado», dijo el edil. El Servef subvenciona los salarios de estos talleres de formación y empleo.