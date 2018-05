Orihuela volverá a ser ciudad taurina tras anunciar Cs que no se recurre la sentencia del TSJ

Ciudadanos no apoyará la propuesta de Cambiemos Orihuela para presentar un recurso de casación a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que declaró nula la moción aprobada en el pleno de Orihuela el 29 de octubre de 2015 en la que se declaraba al municipio ciudad libre de espectáculos con animales salvajes y de espectáculos taurinos, y que recibió la aprobación de Cs, PSOE y Cambiemos. De esta manera se desmarca de la petición de Cambiemos, el grupo que propuso la moción aprobada también por Cs y PSOE, de interponer un recurso de casación al fallo, para lo que hay plazo hasta el 8 de junio.

En una nota remitida ayer, Cs dice asumir que el alto tribunal valenciano se equivoca al valorar la voluntad política de los grupos que aprobaron la moción, pero no considera necesario generar, dice, «un gasto innecesario a las arcas municipales con un nuevo recurso». Desde Cs dan así por cerrado el asunto tras «respetar y acatar» la sentencia de segunda instancia que resuelve el recurso de apelación de la Fundación Toro de Lidia frente a la anterior sentencia dictada por la Audiencia Provincial en febrero de 2017 que rechazaba la impugnación por vía contenciosa de la moción aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Orihuela de rechazo de los espectáculos taurinos y circenses con animales. Desde Cs insisten en discrepar de dicha sentencia de apelación «y nos parece equivocada en el planteamiento de la cuestión de referencia, por lo que entendemos que debió mantenerse el fallo de la sentencia de la primera instancia que declaraba ajustada a derecho la moción aprobada».

Los tres concejales de Cs en Orihuela dicen adumir individualmente dicha moción «desde una perspectiva política». De esta manera, y tras el anuncio del PP de que tampoco apoyará el recurso, Cambiemos y el PSOE se quedarían solos en la petición de recurrir la sentencia del TSJ, por lo que la propuesta no saldrá adelante al estar en minoría y Orihuela ya no será ciudad antitaurina, aunque los socialistas no se han pronunciado oficialmente sobre este extremo.