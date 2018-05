En 2030, la mitad de la población vivirá en áreas de estrés hídrico

En el año 2030, el 50% de la población mundial vivirá en "áreas de estrés hídrico", y hoy día 750 millones de personas no tienen ningún acceso al agua. Estos son algunos de los grandes retos del siglo XXI que hoy ha planteado Tomás Sancho Marco, en la segunda ponencia presentada en el marco del XIV Congreso Nacional de Comunidades de Regantes, bajo el título "La importancia de las obras de regulación ante el cambio climático". Este encuentro fue inaugurado ayer por la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina.

El expresidente del Consejo Mundial de Ingenieros Civiles ha manifestado que los efectos del cambio climático ya se pueden comprobar, porque los recursos hídricos "van a menos", y la frecuencia de los periodos de sequía se incrementan. "Por tanto, seamos previsores y empecemos a trabajar para poder tener seguridad hídrica en el futuro". Ha insistido posteriormente en que "es importante adoptar ya medidas ante el cambio climático, porque el tiempo apremia".

Considera Sancho Marco que el agua "tiene que ser una prioridad en las agendas políticas" de España, como ya de hecho es una apuesta geoestratégica a nivel mundial. Así, recordó qué gracias a los embalses y otras obras hidráulicas, en España se está usando el 40% de los recursos hídricos, sobre todo de las aguas superficiales; y citó como ejemplo ilustrativo que cuatro de cada cinco gotas de agua que consumimos "han pasado por un embalse".

La singularidad de España, como país árido en el contexto europeo, genera la necesidad "de estas grandes obras hidráulicas". "Tenemos escenarios dibujados en los planes de cuenca, pero necesitamos adaptarnos al cambio climático. España no es nada si no atiende a las infraestructuras hidráulicas: sin embalses no se podrá abastecer a la población".



Trasvases

Tomás Sancho habló de la eficiencia del regadío. Más de 1,5 millones de hectáreas de regadío -dijo- ya se han modernizado, y se mostró partidario de completar el plan de modernización, de incrementar el uso del agua depurada, así como de desarrollar nuevas infraestructuras y trasvases. "Es posible -afirmó- el Pacto Nacional por el Agua. No se puede dejar para mañana".



Cerca de mil regantes, acompañantes y especialistas participan hasta el viernes, 18 de mayo, en el XIV Congreso Nacional de Comunidades de Regantes de España en el Auditorio Internacional de Torrevieja. Hoy han asistido, tras la ponencia y las enmiendas, a la presentación de trece comunicaciones de carácter técnico, administrativo y tecnológico del sector del regadío.

