«El PP debe quejarse al Ministerio y no al consistorio»

n El concejal de Hacienda de Callosa de Segura, Rubén Manresa (EU), consideró ayer que si el PP, en la oposición, quiere quejarse de cómo se ha llevado a cabo el proceso de regularización catastral en el municipio debería de hacerlo ante el Ministerio de Hacienda, que es quien dirige el Catastro, y no ante el Ayuntamiento.

«Es falso que desde el consistorio no se haya ofrecido ayuda a los vecinos que quieren presentar alegaciones porque en SUMA se les está atendiendo desde el primer día», aseguró el edil. Manresa contestó al PP, que dijo que hay vecinos que han recibido las notificaciones una vez concluido el plazo previsto para alegar, y dijo, nuevamente, que en ese caso es culpa del Catastro y no del consistorio. «Admiten que es el Ministerio dirigido por el PP el que está funcionando mal, así que el grupo popular de Callosa debería de reclamar ante su propio partido», añadió. En relación a la exigencia de la oposición para que el Ayuntamiento clarifique cuál es la nueva ponencia de valores tras esta regularización, el concejal aseguró que los afectados la han recibido en las notificaciones individuales que se les ha enviado, por lo que todos ellos la conocen. Insistió en que el proceso lo ha llevado a cabo el Catastro y no el consistorio. «Si las anomalías en el Catastro han superado las previsiones iniciales mucho tiene que ver con los anteriores gobernantes, que no enviaron el Plan General de 2002», zanjó el concejal.