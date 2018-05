El PP acusa al alcalde de ocultar el informe que destapa «graves irregularidades» en la prórroga al parque acuático

El diputado nacional y secretario general del PP de Torrevieja, Joaquín Albaladejo Martínez, aseguró ayer que «resulta extremadamente grave que el gobierno de Torrevieja oculte informaciones que afectan de manera tan demoledora al patrimonio de todos los torrevejenses», en relación a una auditoría externa terminada en febrero y que señala «graves irregularidades» en el proceso de concesión de una prórroga al arrendamiento de suelo municipal para la explotación del parque acuático.

Para el diputado «lo que hicieron es el ejemplo paradigmático de dar prioridad al interés privado de una mercantil sobre el interés público general de todos los vecinos de Torrevieja». El PP dijo que si el propio equipo de gobierno no remite esa documentación a la Fiscalía, lo hará el PP, si logra hacerse con ella, para defender «los intereses del Ayuntamiento y los torrevejeneses». El concejal de Hacienda y Contratación, José Hurtado, indicó a este diario sobre la auditoría el pasado viernes que ese estudio no ha sido firmado y recepcionado formalmente por la Interventora, por lo que oficialmente nadie del equipo de gobierno conoce su versión definitiva. El edil dijo que desconocía los motivos por los que la habilitada nacional no había asumido el estudio todavía, pese a estar fechado como terminado el 18 de febrero pasado. El equipo de gobierno eludió ayer pronunciarse sobre las declaraciones de Albaladejo.

Albaladejo afirmó que «el grupo municipal del PP ya ha solicitado el inmediato acceso a toda la documentación que ha sido ocultada conscientemente por el gobierno de seis partidos de Torrevieja. Queremos que la ciudad sepa qué ocultan, al extraer de la esfera pública un bien municipal, contraviniendo la normativa aplicable. Esto ya no lo dice solo el PP; ahora también lo dice una empresa auditora externa contratada por el Ayuntamiento,». Y solicitó al gobierno local «que se aplique a sí mismo, la misma contundencia con la que ha usado los informes de esa misma auditora José Manuel Dolón, para exigir a entidades locales (Los Salerosos y la delegación local de la Federación de Padres Gabriel Miró) de todo tipo la devolución de subvenciones millonarias que también contaban con informes» de este tipo.