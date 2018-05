Cambiemos lleva al pleno recurrir el fallo del TSJ para prohibir las corridas de toros

Cambiemos Orihuela, en la oposición, buscará apoyo en el resto de fuerzas políticas para recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que declaró nula una moción aprobada por el Pleno que declaraba Orihuela ciudad libre de espectáculos con animales salvajes y de espectáculos taurinos. La formación defiende que el Ayuntamiento debe de presentar un recurso de casación dado que ese acuerdo se adoptó por mayoría y, por tanto, representa la voluntad del municipio.

El portavoz del grupo, Karlos Bernabé, reprochó ayer al alcalde, Emilio Bascuñana (PP), que como presidente del Pleno no se haya pronunciado sobre este asunto «para defender un acuerdo democrático adoptado» por la mayoría de la corporación. «Más allá de sus creencias individuales tiene que defender una moción que no solo es del PSOE y Ciudadanos (Cs) y Cambiemos, que votamos a favor, sino que es del municipio porque así lo aprobó democráticamente. El plazo límite para el recurso de casación es el 8 de junio, pero si queremos que esté bien preparado hay que dar instrucciones para hacerlo lo antes posible», prosiguió Bernabé.

El concejal dio un ultimátum al regidor y dijo que si se pone de perfil y esta semana no hay respuesta clara y pública, «automáticamente llevaríamos a pleno una moción o proposición para defender ese acuerdo». Bernabé dijo que cuentan con el apoyo del grupo socialista aunque no entienden la posición de Cs, «que votó a favor del acuerdo, se manifestó en contra de la sentencia pero no le parece bien que se recurra, cosa que no entendemos y le pedimos que lo reconsidere».

«Respetamos que el alcalde tenga opiniones de otro siglo, pero como presidente del pleno él tiene que defender un acuerdo democráticamente adoptado. Le solicitamos que comparezca públicamente y diga claramente si va a pedir o no que se haga recurso de casación y con qué argumentos», zanjó el edil.