Pilar de la Horadada recibe 754.000 euros para reformar cuatro centros con el Plan Edificant

La Generalitat consigna la inversión entre 2018 y 2019 y pide readaptar los proyectos del centro María Moliner y el segundo instituto.

El municipio de Pilar de la Horadada será uno de los primeros de toda la Comunidad Valenciana en beneficiarse del Plan Edificant para la reforma y construcción de instalaciones educativas. La Concejalía de Educación ha acelerado los trámites en los últimos meses hasta el punto de que ya ha obtenido el visto bueno de la Conselleria y, lo más importante, sabe qué presupuesto se invertirá entre 2018 y 2019. En total serán 754.048,66 euros para mejorar tres colegios y un instituto. Las obras saldrán a licitación la próxima semana.

En el CEIP Virgen del Pilar se invertirán este año 132.812,6 euros y 199.218,91 euros más en 2019. Según la información aportada por el Ayuntamiento, se realizará la pavimentación y señalización de las pistas de fútbol y baloncesto, que están tan deterioradas que suponen un riesgo para la seguridad de los alumnos. También se llevará a cabo la retirada de la tirolesa de los patios de Infantil, que ha motivado diversos accidentes en los últimos años. Se habilitarán zonas de sombra en los patios de Infantil y Primaria, se instalará aire acondicionado, se construirá un aula en el patio cubierto de Primaria, se insonorizará el aula de música y se nivelará el patio de Infantil, donde cada vez que llueve se forman charcos.

En el caso del CEIP Martín Artigot, en este año 2018 se destinarán 54.286,9 euros y en 2019 serán 81.430,35 euros. Con ese presupuesto se realizará la ampliación del patio de Infantil, el cementado de zona de piedras anexa a la pista polideportiva de baloncesto, la colocación de un ascensor y es asfaltado de la zona de aparcamiento.

En cuanto al CEIP Mediterráneo en 2018 se invertirán 73.417,76 euros y en 2019 serán 110.126,65 euros. Aunque se trata de un centro relativamente moderno, pues se construyó en 2004, se habilitaron los espacios justos y ya se ha quedado pequeño. Para crear el aula específica se tuvo que prescindir del laboratorio dado que no existía ningún aula libre. Además se tuvo que suprimir parte de la biblioteca par habilitar un aula más de Primaria. Lo que se hará ahora es recuperar los espacios perdidos con la construcción de dos aulas pequeñas en la zona de ampliación del patio. También se reparará la estructura de las puertas correderas de seis clases que dan al patio de Infantil por el peligro que supone para los niños.

En el IES Thiar se invertirán este año 41.102,02 euros y en 2019 otros 61.653,29 euros. En este caso se realizarán arreglos en la valla perimetral del centro, reparación de goteras en el edificio principal y en el gimnasio, y arreglo de las filtraciones por lluvia en la fachada principal. No obstante, la concejala de Educación, Maria Teresa Valero, tiene claro que el problema del instituto no es tanto de estructura como de espacio. Se trata de un centro educativo que se construyó para 650 alumnos y en la actualidad acoge a 1.150 estudiantes. De ahí la necesidad de construir un segundo instituto en la localidad, y eso también está previsto en el Plan Edificant. Se calcula que el nuevo centro costará 8,1 millones de euros y está previsto que se construya en la zona de La Torre. No obstante, la Conselleria ha pedido hacer modificaciones en el proyecto y el Ayuntamiento se está encargando de readaptarlo para presentarlo lo antes posible.

La Inspección Educativa realizó un informe recientemente para justificar la necesidad de ese nuevo instituto. En ese documento se recuerda que desde el año 2009 el Ayuntamiento tiene cedido el terreno totalmente urbanizado para su construcción. Se dice igualmente que «hubo fondos europeos para su construcción que no se aplicaron» y que las necesidades son cada vez más perentorias. Indica asimismo que el pronóstico de crecimiento de población en Pilar de la Horadada seguirá en años sucesivos y el año pasado se solicitaron hasta 373 licencias de obras en la zona en la que se ubicará el centro. Para concluir, se apunta que si se compara la ratio de habitantes y número de institutos con otras poblaciones, la de Horadada es con creces superior, lo que hace que se necesite «al menos un centro más».

La edil de Educación recordó que debido a esa falta de espacio el instituto sólo cuenta con un módulo de formación profesional en la modalidad de Informática y los estudiantes se ven obligados a desplazarse a San Pedro del Pinatar (Murcia) o Torrevieja para recibir formación, a pesar de que residen en el tercer municipio más grande de la Vega Baja.

Otro de los centros solicitados con el Edificant es el nuevo María Moliner, que se encuentra actualmente en dependencias municipales y cuya construcción precisa de otros ocho millones de euros. También en este caso se está readaptando el proyecto y la concejala de Educación espera que sea validado en breve por la Conselleria.

Según Valero, lo que ha hecho el Ayuntamiento ha sido acelerar el trabajo desde que se conoció la puesta en marcha del Edificant para tener listos los proyectos cuanto antes. Con ello se organizaron reuniones con las AMPAS y Consejo Escolar para evaluar las necesidades. Después se encargó a una empresa externa elaborar las memorias valoradas de cada uno de los proyectos y se presentaron a la Generalitat, siendo de los primeros municipios en obtener el visto bueno. La edil teme que si hubiera un cambio de gobierno en la Generalitat en 2019 se cancelen las inversiones porque «en 20 años de gobiernos del PP no se ha invertido prácticamente nada en educación en este municipio».