La Subdelegación tumba la oferta de empleo público, que era de seis plazas

La Subdelegación del Gobierno «ha tumbado», en palabras del alcalde José Manuel Dolón, la propuesta del Ayuntamiento para poder crear seis puestos de trabajo a través de la Oferta Pública de Empleo de 2018. La propuesta incluía las plazas que se contemplan en la actual plantilla municipal, aprobada junto con el presupuesto de 2018: dos plazas de agentes de policía, una de técnico superior de prevención de riegos laborales, una de auxiliar, una de profesor de música y una de peón. en tres años el Ayuntamiento solo ha podido ofertar cuatro plazas de empleo público, en el quinto municipio de la Comunidad Valenciana, algo también condicionado por la ausencia de presupuesto en 2016 y 2017.

La Subdelegación obliga al Ayuntamiento a renunciar a una de ellas. Dolón mostró su desacuerdo por tener que eliminarla y anunció que en función de las necesidades actuales no se va a crear la de peón. «Queda claro que las políticas de personal no las decidimos los ayuntamientos en función de las necesidades que tenemos sino que están mediatizadas, dirigidas e impuestas por la política presupuestaria del Gobierno de Madrid. Esa es la realidad. Se crece solamente lo que nos dejan que es bien poco», dijo.

En ese sentido recordó que en la última plantilla que se aprobó, la del presupuesto del año 2015, el Ayuntamiento envió una propuesta de 29 plazas que la Subdelegación «nos hizo anular casi en su totalidad. Tuvimos que eliminar 25 plazas y dejó únicamente 4: dos agentes de policía local y dos oficiales, estas últimas de promoción interna. En 2016 y 2017 no hubo presupuesto y en consecuencia no hubo plantilla, ni OPE». Los puestos que se amortizaron en esos años por los distintos motivos que la ley permite no se han cubierto y se han amortizado.

Dolón dijo que «estamos trabajando con total dificultad para poder cubrir las plazas que por cualquier motivo se amortizan o se quedan vacantes, incluso las plazas obligatorias e imprescindibles para un Ayuntamiento como Torrevieja. Nos miran con lupa y la reducción de personal se hace en función de las leyes del Estado. Eso es lo que determina las plantillas y no tenemos libertad de ofertar plazas en función de las necesidades reales. Tampoco nos dan la oportunidad de mejorar las carreras profesionales de los empleados», aseguró.