Callosa se queda sin ayudas de la Diputación por una deuda de 250.000 euros con el Consorcio

Todos los municipios de la Vega Baja que han solicitado ayudas a la Diputación Provincial de Alicante para sufragar las cuotas del Consorcio de Bomberos las han obtenido. Sin embargo, hay dos ayuntamientos que se han quedado fuera de esa línea de subvenciones para recibir hasta 20.000 euros. Uno es Callosa de Segura, que no ha podido ni siquiera pedirla porque mantiene deudas con el Consorcio que ascienden a casi 250.000 euros. El segundo es Guardamar del Segura, que se le pasó el plazo para acogerse a estas aportaciones de la institución provincial.

El regidor callosino, el socialista Fran Maciá, admitió que el Ayuntamiento que preside arrastra una deuda con el Consorcio por cuotas impagadas desde hace cinco años. El consistorio no abonó lo que le correspondía en los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. Según el alcalde, en esta legislatura se han abonado 60.000 euros a dicho organismo «pero no hemos logrado ponernos al día». Aseguró que se está negociando un convenio para afrontar esos impagos pero no está todavía cerrado. En el caso de Guardamar, el regidor, José Luis Sáez (PSOE), admitió que fue un error no pedir a tiempo esas ayudas económicas y aunque se trató de enmendarlo, no fue posible.



Pago de cuotas

Según la información hecha pública por la Diputación, los municipios que sí recibirán ayudas son Daya Vieja, con 4.501,62 euros, lo que supone el total de la cuota que debe de pagar al ser un municipio de menos de 1.000 habitantes. También Algorfa con 11.114,20 euros; Benferri con 3.801,02 euros; Benijófar con 8.403,50 euros; Daya Nueva con 4.474,90 euros; Formentera del Segura con 8.402,10 euros; Granja de Rocamora con 3.930,83 euros; Jacarilla con 4.447,20 euros; Los Montesinos con 11.804,88 euros; Rafal con 8.517,44 euros; San Isidro con 5.33174 euros. Igualemente, Benejúzar (6.079,04 euros); Bigastro (7.170,58 euros); Catral (8.344,98 euros); Cox (9.353,12 euros); Dolores (7.389,15 euros); Redován (9.974,44 euros); San Fulgencio (14.034 euros); San Miguel de Salinas (8.680,08 euros);Albatera (7.603 euros) y Rojales (13.168 euros).