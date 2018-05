El Ayuntamiento asume la construcción del nuevo centro de salud con un millón de euros

La futura instalación ampliará la cartera de servicios con más especialidades y deberá entrar en funcionamiento en 8 meses.

El nuevo Centro de salud de Pilar de la Horadada será una realidad en ocho meses. El Ayuntamiento ha adjudicado las obras para construir el edificio con una inversión municipal de 965.582,54 euros. La empresa que asume los trabajos es Imesapi SA, que ha presentado la mejor oferta al incluir mejoras por valor de 140.550,65 euros. Con la puesta en funcionamiento de esta nueva instalación se ampliará la cartera de servicios, que contará ahora con diversas especialidades.

Los trabajos de construcción comenzarán la próxima semana. El inmueble sanitario se levantará sobre la zona de aparcamiento que existe junto al actual Centro de salud.Contará con sótano y planta baja. En la parte inferior se dispondrán los vestuarios para el equipo sanitario, el almacén de residuos y un montacargas. A pie de calle se ubicarán las consultas. Con todo ello el municipio dispondrá de área de urgencias las 24 horas, pediatría y matrona, atención primaria y tres consultas polivalentes en las que habrá especialistas en traumatología, reumatología... Otra de las novedades es que se integrará un área de rehabilitación, que actualmente se encuentra en un local alquilado por el Ayuntamiento. Se dispondrán asimismo tres boxes similares a los que se encuentran en los hospitales. La empresa concesionaria del Departamento de Salud de Torrevieja deberá de aportar todo el material necesario para prestar servicio en el nuevo edificio y dotar personal.



600 metros

En total, son 600 metros cuadrados por planta sobre una parcela de 2.000 metros que reservará espacios para aparcamiento. En una primera etapa se mantendrán en funcionamiento ambos edificios y la carretera que los separa se hará peatonal. No obstante, según explicó la edil de Sanidad, María Teresa Valero, el nuevo inmueble está preparado para asumir un segundo y tercer piso y se espera que en el futuro se acometa la ampliación.



Instalaciones colapsadas

La edil de Sanidad criticó ayer que la Conselleria de Sanidad ha tenido «dos décadas olvidado al municipio» sin hacer nada para mejorar las deficientes infraestructuras. Valero explicó que solo existe un centro de salud para una población de 25.000 habitantes y que los tres consultorios de Mil Palmeras, La Torre y Pinar de Campoverde los ha ido habilitando el Ayuntamiento porque en verano la población llega a las 90.000 personas. Aseguró, eso sí, que tras el cambio de gobierno en la Generalitat en 2015 están «recibiendo facilidades que han posibilitado ahora la construcción del nuevo edificio».

Fue en 2006 cuando el Ayuntamiento y la Generalitat firmaron un convenio para la construcción del centro sanitario. Dicho acuerdo incluía que el municipio aportaría el solar para el edificio y un millón de euros, a pesar de que las competencias en materia sanitaria son de la Generalitat, no del consistorio. Según la edil se hizo así porque se vio como la única alternativa para mejorar el funcionamiento sanitario tras años de dejadez. Valero aseguró que en ese convenio no se especificó quién asumiría la redacción del proyecto y la dirección de obra, que daban por hecho que sería la empresa concesionaria del Departamento. Pero como eso no figuraba de forma concreta, el consistorio tenía dos opciones: seguir batallando o afrontar el proyecto en solitario. Finalmente se ha apostado por la segunda opción, pues ya llevan 12 años esperando y no quieren demorar más la solución.