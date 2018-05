El PP se pregunta por qué no se ha hecho nada en 2 años

? El PP acusó ayer al gobierno local de romper el pacto de todos los grupos de los de la Corporación Municipal «en una actitud que no sorprende, como tampoco sorprende el seguidismo de Sueña Torrevieja y Ciudadanos tras el incumplimiento de un compromiso como consecuencia de su incapacidad para gestionar». Según el PP, «los pactos están para cumplirnos, pero queda demostrado que la palabra de estos seis partidos no sirve para nada y es algo que está quedando claro diariamente a todos los torrevejenses». La propuesta de celebración de una consulta popular «fue consecuencia de la controversia y el malestar generado por el precipitado anuncio de ubicar en la Playa de La Mata una playa para perros». El PP «nunca ha estado en el no por el no, como afirman los responsables de que dos años después siga sin celebrarse una consulta popular para una decisión que, según la ordenanza vigente, no es vinculante».