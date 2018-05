Catral cumple cuatro meses sin convocar plenos

El Partido Popular (PP) de Catral criticó ayer que el alcalde de la localidad, Pedro Zaplana (APC), está incumpliendo la ley al no convocar las sesiones plenarias en los plazos fijados. El último pleno que se celebró en el municipio fue en el mes de enero y el siguiente debería de haber sido fijado para marzo, pero eso es algo que hasta el momento no ha ocurrido.

Desde el PP manifestaron ayer que «esta situación de dejadez y provocación institucional no es nueva en el alcalde, ya que desde el inicio del presente mandato, como hemos denunciado en varias ocasiones, el alcalde está incumpliendo de manera reiterada la convocatoria de los plenos ordinarios en las fechas establecidas, lo que está generando con su actitud un desconcierto administrativo que afectan a todas las áreas de la administración municipal». A la oposición le preocupa «la irresponsabilidad del alcalde con la corporación y el pueblo de Catral, su agotamiento político y su única pretensión de vegetar en el cargo sin un proyecto para el municipio, lo que está desembocando en una parálisis generalizada de la gestión política del Ayuntamiento, que únicamente subsiste por las distintas ayudas y subvenciones ordinarias que otorga la Diputación Provincial de Alicante». En opinión de los populares, el regidor, «con su desgana y opacidad vuelve a vulnerar los derechos tanto de la oposición política, al no permitir el control y fiscalización de su labor y la del equipo de gobierno, como de la ciudadanía». «La no convocatoria del pleno ordinario de acuerdo a los plazos legales supone una falta de respeto a los ciudadanos y una perturbación del discurrir democrático de la institución. No existen excusas para no convocar los plenos ordinarios».