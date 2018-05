El alcalde tumba el pago a Acciona de 45.000 euros al no justificar los costes de limpieza

El servicio millonario se presta sin contrato desde hace 2 años.

El Ayuntamiento de Torrevieja ha pagado 13.913.877 euros en 2017 por el servicio de recogida y transporte de basura y limpieza viaria y de la costa, según el Partido Popular. Esa cifra supone 178.911 euros más con respecto al último año completo en el que el servicio se prestó con contrato vigente.

En esta ocasión, según la formación mayoritaria en la oposición, el equipo de gobierno de coalición habría comenzado a reconocer -ahora-, que las «cuentas no están claras» porque se ha producido un incremento de 24.228 euros no justificados, según el ingeniero que supervisa la prestación, en la factura correspondiente al mes de diciembre, que asciende 450.042 euros. El alcalde ha tumbado el abono completo de ese gasto hasta que la empresa no modifique el importe.

Y por primera vez en este mandato el Ayuntamiento le va a descontar a la empresa esa cantidad de la factura, correspondiente al apartado de limpieza viaria.

Los informes atribuyen la mayoría del sobrecoste del servicio, en torno a 150.000 de esos 178.000 euros, al transporte a vertedero. Con gastos que se han incrementado, al no poder asumir el vertedero autorizado de Elche toda las basuras procedentes de Torrevieja. El pasado verano se tuvieron que redistribuir las toneladas entre Elche, Villena, Xixona y La Cañada de Murcia.

El PP, que ha tenido acceso a esta facturación, se pregunta por qué no se llevaron a cabo estos descuentos en 2016, cuando el sobrecoste sobre lo que se pagaba en contrato fue de 683.976 euros -14.418.000 sobre los 13.734.000 de 2015.



Antes, también

«¿Por qué no se hizo lo mismo y no devolvieron las facturas hasta llegar a los 683.000 euros?», se preguntan las mismas fuentes, A juicio del PP para el caso de 2017 «José Manuel Dolón no puede permitir que le vuelvan a sacar los colores con los sobrecostes de un servicio que brilla por su ausencia y lo que ha hecho es un arreglo. Si se quedan fuera esos 24.000 euros piensa que le cubren lo que ha pagado de más».

Pero la factura de la gestión de las basuras en Torrevieja no termina en el servicio que Acciona hace sin contrato por casi 14 millones de euros. No contemplan los 800.000 euros que el Ayuntamiento debe abonar al Consorcio por la eliminación de los residuos en los vertederos autorizados.