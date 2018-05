Surfeando la costa de Torrevieja

Competición. La etapa del Open de Sup de paddle surf que se celebra en Torrevieja se ha convertido en la más importante del circuito, que cuenta con 14 paradas. La competición reunió ayer a 110 participantes, desde los 8 años hasta la categoría élite, que demostraron un gran equilibrio remando sobre sus tablas de surf.

Torrevieja se convirtió ayer en la capital mundial del paddle surf o surf a remo. La playa de La Mata acogió la segunda etapa del VI Open de Sup, una prueba organizada por el Club Deportivo Torrevieja Surf en colaboración con el Ayuntamiento y que forma parte del Circuito Mediterráneo de Sup Race 2018. Los 110 participantes demostraron un gran nivel en esta prueba en sus diferentes categorías, desde los 8 años hasta la élite. Los primeros debían recorrer un total de 400 metros, mientras que en la categoría absoluta fueron 10,5 kilómetros los que tuvieron que remar los palistas.

El oleaje no influye en esta prueba, aunque sí la dificulta, ya que el paddle surf consiste en hacer un recorrido de pie sobre una tabla de surf de gran tamaño y remando con una pala. Ayer no hubo olas y el tiempo acompañó al éxito de la prueba y para disfrutar de la belleza de este deporte que cada vez cuenta con más aficionados. «Estamos muy orgullosos con la alta participación y el gran nivel técnico de los participantes, desde los más pequeños hasta los de categoría élite», señaló Luis César Castejón, presidente del C.D. Torrevieja Surf, quien explicó que la localidad es la precursora de esta prueba: «Somos uno de los fundadores de este circuito». De hecho, la etapa de Torrevieja está considerada como una de las mejores y es por ello que, por sexto año consecutivo, esta prueba se celebra en sus playas por las buenas condiciones que tienen para la práctica del sup (modalidad de surf a remo).

La etapa de ayer se conoce como una Sup Race, que es una disputa en distancias que varían conforme las categorías y edades.

La competición contó con numerosos atletas federados de la Comunidad Valenciana ya que se trata de una prueba puntuable para el ránking oficial de dicho circuito, que se compone de 14 etapas que se iniciaron en Alicante el 4 de marzo y terminarán el próximo 18 de noviembre en Jávea, repartidas por toda la Comunidad Valenciana, además de Sevilla y Madrid.

Atletas

En la primera edición, en 2013, se contó con 32 competidores y este año se han superado los 100, incluidos atletas que participan en pruebas internacionales de gran nivel como las de Hawai y California.

Este año se ha adelantado la fecha de celebración. En vez de finales de septiembre, como se ha hecho desde la primera competición, se ha pasado al mes de mayo para ver si los competidores en las primeras etapas afrontan el reto con más energía que al final de la temporada.

La prueba estaba previsto que se celebrara el pasado 22 de abril pero, debido a las malas condiciones climatológicas y marítimas que hubo esos días, se aplazó al 6 de mayo. Un acierto por la buena mar que hubo ayer.