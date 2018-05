Una empresa vuelve a ofrecer un centro comercial en la plaza de toros

La empresa Muscida Ibérica S.L. ha vuelto a ofrecer su proyecto para instalar un centro comercial en la antigua Plaza de Toros de Orihuela, cuyas obras para transformarse en un recinto multiusos están ya muy avanzadas tras ser adjudicadas a una mercantil por cerca de 400.000 euros. La empresa pidió una reunión con el alcalde hace dos meses. La cita no se ha producido de momento, a pesar de que el regidor, Emilio Bascuñana, señaló a este diario el pasado 9 de abril que se reuniría con los responsables de la mercantil para escucharles aunque aseguró desconocer lo que iban a plantear.

Uno de los responsables de Muscida Ibérica, el oriolano Jorge Saorin, ha vuelto a insistir en la viabilidad del proyecto que incluiría un centro comercial en la planta baja, una zona de ocio y restauración, el recinto multiusos con el mantenimiento del coso taurino y un aparcamiento, aunque no un hotel ya que la Generalitat ya le trasladó que no concedería el permiso. Saorin ha querido mostrar «nuestra absoluta decepción, con lo que creemos es una falta a la verdad por parte de los representantes del Ayuntamiento ya que la empresa ha intentado ponerse en contacto con ellos mediante escritos presentados en el registro municipal y mensajes de móvil y no hemos recibido contestación».

El empresario asegura que cuentan con varias empresas, entre ellas dos multinacionales, interesadas en ese futurible centro comercial y con una conocida productora murciana dedicada a la organización y producción de conciertos de artistas y grupos tanto nacionales como internacionales. «Queremos llevar a cabo nuestra inversión en la construcción de una plaza de toros multiusos con una zona comercial y todo ello a coste cero para las arcas públicas». Y añade que «estamos convencidos de que es un proyecto muy beneficioso para la ciudad porque crearía puestos de trabajo y riqueza». La mercantil, con sede en Murcia, vuelve a ponerse a disposición del Ayuntamiento «para mantener una reunión y que nos escuchen».