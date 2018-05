El juez ratifica que Torrevieja debe pagar el derribo de una rotonda que declaró ilegal

Ya no hay opciones. El Ayuntamiento de Torrevieja deberá asumir el coste de la demolición de la rotonda ilegal en la Avenida de la Cortes Valencianas. El municipio ha agotado su último cartucho judicial para intentar hacer responsable de esta polémica chapuza urbanística, levantada en 2007 al constructor en su día del acceso -realizado sobre suelo de la avenida y no dentro del plan parcial al que sirve-, o a la urbanizadora del plan parcial. El juzgado de lo Contencioso ha dado la razón a la UTE Aguas Nuevas, la promotora, a la hora de eximirle de responsabilidad porque ha alegado que la rotonda fue abierta al uso público. El mismo Ayuntamiento que luego abrió un expediente de infracción y demolición para restaurar la legalidad. El coste de la obra supone más de 150.000 euros. Y al paso que va la gestión administrativa en el área de Obras y Servicios -Urbanismo dijo ayer que no tiene partida para llevar a cabo esta actuación- ya es improbable que el contrato salga adelante antes de que culmine este mandato.

La asociación de padres de alumnos y el consejo escolar del centro lleva una década advirtiendo del peligro que supone esta actuación, donde se han producido varios accidentes y ubicada casi un metro y medio por encima de la rasante del vial de servicio y aparcamiento del centro educativo. Esta peligrosidad ha quedado constatada en varios informes de los técnicos.

La edil de Urbanimo, Fanny Serrano (PSOE), explicó que esta es la segunda sentencia en este sentido, la primera a favor de la constructora y esta a la promotora, y los servicios jurídicos del Ayuntamiento han recomendado que no se recurra ante la inviabilidad del recurso. «Se están redactando los pliegos para poder adjudicar la obra de demolición de la rotonda y poder cumplir así la sentencia», dijo Serrano quien añadió que el Consistorio ha sido, además, condenado en costas.

Aunque la nota difundida por el gobierno local no lo recoge, la edil aseguró que se van a reclamar responsabilidades quienes autorizaron su construcción y apertura al tráfico. Algo que ya anunció la misma edil en agosto pasado, cuando se dio a conocer la primera sentencia. La novedad ayer es que aseguró que esas explicaciones quedarán registradas en un pleno municipal. La concejala dijo que no hay rastro de procedimiento administrativo que pueda apuntar a decisiones de técnicos a la hora de autorizar la obra, su apertura y mantenimiento.