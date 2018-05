El alcalde retira una cruz de madera y flores junto a la iglesia

El alcalde de Callosa de Segura, Fran Maciá (PSOE), ordenó ayer retirar una cruz de madera instalada por un grupo de vecinos en la Plaza de España, junto a la iglesia de San Martín, donde se realizaron ofrendas de flores. El regidor envió a la Policía Local y se cargó todo en un camión para depositarlo en un almacén. La decisión causó una agria polémica entre los miembros de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Cruz, que acusaron al tripartito de «cristianofobia».

El lugar en el que se colocó la cruz es del todo simbólico para una parte de los callosinos. Se trata del mismo punto en el que se ubicaba la Cruz de los Caídos, que fue retirada por el gobierno local en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Según explicó el portavoz de la citada Plataforma, Toni Illán, se pidió a la Subdelegación de gobierno permiso para poder concentrarse en ese lugar desde el 3 de mayo -coincidiendo con la festividad de la cruz- hasta el día 23. Sin embargo, dicho organismo les envió ayer un comunicado para informarles de que en determinados días no podrán hacer uso de la Plaza de España porque está reservada para una actividad solidaria de venta de plantas organizada por la parroquia. «Hemos presentado alegaciones porque una actividad no imposibilita que se desarrolle la otra, y estamos a la espera de que se resuelvan», dijo Illán, quien acusó al regidor de «actuar de forma malintencionada» porque, a su juicio, «le comunicó a la Subdelegación que no se podían realizar a la vez ambas actividades y no es cierto». Por ello el grupo espera obtener de nuevo el permiso que le permita desarrollar su programa de actividades aunque al gobierno local «no le guste».

Por su parte, el regidor justificó la retirada la cruz porque la parroquia ya había solicitado usar la plaza para la venta de plantas y Subdelegación retiró el permiso a la plataforma. Según el socialista, se les ofreció un lugar alternativo de concentración en la Plaza Reina Sofía pero no lo aceptaron. Maciá especificó que no se pueden reunir los días 4, 5, 6, 13 y 20 de mayo, pero sí lo pueden hacer todos los demás días. «Yo trabajo con las ordenanzas municipales y con lo que plantea la propia Subdelegación», zanjó el primer edil.