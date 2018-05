Charo Mejías: «Los comicios los ganó el PP, no los no adscritos»

n La portavoz del Partido Independiente por las Nacionalidades (PIPN) de San Fulgencio, Charo Mejías, ha reclamado la dimisión en bloque del gobierno formado por cinco tránsfugas y un edil de UPyD para que «devuelvan la Alcaldía al Partido Popular, que fue quien ganó las elecciones». La concejala pretendía defender esa idea durante el pleno celebrado el pasado miércoles en el que fue destituido Carlos Ramírez por estar condenado a ocho años y medio de inhabilitación para cargo público por prevaricar. Sin embargo, no pudo hacerlo porque éste declinó dar la palabra a los concejales que asistieron a la sesión plenaria.

En opinión del PIPN, «son las siglas las que se presentan a unas elecciones, y pasar al grupo de los no adscritos y todo por no perder un sueldo es vergonzoso». Según Mejías, sólo una persona «tuvo el valor de darse cuenta» que seguir apoyando la continuidad de Carlos Ramírez en la Alcaldía tras ser condenado «no era el camino correcto», y ese fue Manuel Gómez Rebagliato. «Todos los demás tenían miedo de perder la paguica», valoró la concejala.



Inhabilitado

Con esas palabras la edil recordó lo acontecido en el municipio tras el fallo condenatorio del alcalde, hecho público en noviembre de 2017. En ese momento el que era su partido, el PP, le instó a dejar el cargo pero Ramírez se negó, solicitando su baja de la formación de la gaviota y pasando a ser no adscrito. Tras esto, la dirección provincial del PP urgió a los cinco concejales integrados en el gobierno que dieran la espalda a Ramírez, pero no lo hicieron. Finalmente, los cinco fueron expulsados del PP y pasaron al grupo de los no adscritos junto a Ramírez, siendo considerados tránsfugas.

Sin embargo, los últimos acontecimientos, con la destitución de Ramírez, ponen de manifiesto que el PP podría recuperar la Alcaldía que perdió por la rebelión del entonces grupo popular. En ese sentido, Charo Mejías lanzó ayer un mensaje dirigido, precisamente, a la dirección del Partido Popular en Alicante. Le recordó que para recuperar el gobierno no es imprescindible que se apoye en el gobierno formado por los concejales tránsfugas ya que la oposición está dispuesta a respaldar la investidura de Gómez Rebagliato.