Anulan un convenio de 2010 para construir vivienda social

El Ayuntamiento y la Generalitat dieron carpetazo el 20 de noviembre de 2017 al convenio por el que la administración autonómica iba a desarrollar la construcción de vivienda protegida, según aseguró ayer la formación Contigo Torrevieja. Esta formación, sin representante en la Corporación, y creada, sobre todo, por exmiembros de Ciudadanos, denuncia «la falta de voluntad política de la concejal Fanny Serrano al haber dejado pasar el plazo de renovación de un convenio existente entre el Ayuntamiento y la entidad de gestión de vivienda protegida-en ese momento denominada EIGE-. El convenio se basaba, según la misma fuente, en la edificación de viviendas protegidas en el que en Ayuntamiento se suscribió el 2 de marzo de 2010.

El área de Vivienda, que no había informado sobre esta renuncia, indicó ayer que entre 2010 y 2015 los derechos de superficie de los terrenos destinados a esas viviendas no fueron cedidos a la Generalitat.

El principal emplazamiento para ese objetivo son las parcelas a desarrollar en el plan parcial La Hoya, que sigue sin construirse. El municipio no alegó la caducidad del convenio porque, indicaron las mismas fuentes, porque además de no darse las condiciones urbanísticas, la política actual del Consell es rehabilitar y acondicionar la planta de viviendas disponible y que no se utilizaba. «El Consell ha decidido no difundir cuándo se hacen entrega de viviendas sociales. Eso no significa que no se estén concediendo», indicaron.