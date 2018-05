Torrevieja elude reclamar la ayuda para la Unidad de Conductas Adictivas

El edil Tomás Ballester (PP) aseguró ayer que el equipo de gobierno, encabezado por José Manuel Dolón (Los Verdes), «no solo devuelve subvenciones sino que ya se permite el lujo de no solicitarlas». Esta vez, dijo, le ha «tocado» al Servicio de Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas en Torrevieja, conocida como UPPCA y que está inscrita con el nº ACD/9058 en el registro de Centros y Servicios de Atención y Prevención de las Drogodependencias de la Comunidad Valenciana, «o por lo menos lo estaba mientras gobernó en Torrevieja el Partido Popular», dijo el edil.

El concejal popular ha recordado que «desde el punto de vista de la gestión política no se puede actuar más desfavorablemente para los intereses de Torrevieja», ya que en el año 2016 se perdió la misma subvención, mientras que en el 2017 «renunciaron a ella» y ahora en el 2018 «simplemente no la han solicitado». A juicio del edil «es evidente que para José Manuel Dolón no es importante la realización de programas de prevención de drogodependencias y otros transtornos adictivos en los centros escolares e institutos de Torrevieja».



Beneficiados

El edil popular lamentó que más de 85 municipios se han beneficiado de esta subvención, y volvió a ligar esta gestión con la que está realizando el municipio del centro de dependientes, terminado desde 2012 y sin uso desde entonces. La edil de Bienestar Social, Fabiana Ibarra (PSOE), indicó a este diario que esta unidad de Conductas Adictivas no forma parte de sus competencias. El edil de Sanidad, Domingo Soler (APTCe), no se pronunció ayer.