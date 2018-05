El Ayuntamiento de Torrevieja derriba la grada cubierta del estadio municipal de fútbol "Vicente García"

. Las obras finalizarán en agosto y tienen un coste de 160.000 euros.

La empresa adjudicataria de la demolición y acondicionamiento de la grada cubierta del campo de fútbol Vicente García ha comenzado el derribo esta mañana de la cubierta, que ha llevado a cabo una grúa con un brazo articulado, según ha anunciado el concejal de Deportes, Víctor Ferrández (IU). Los trabajos, ocn un coste de 164.000 euros, previstos permitirán la demolición completa de la tribuna cubierta y los vestuarios, situados en la misma zona; el desmontaje y retirada de las placas de fibrocemento; la demolición de los muros enterrados, soleras y cimentaciones; la desconexión de todas las instalaciones que den servicio a vestuarios y tribuna; trabajos de seccionamiento y desvío de las instalaciones aéreas fijadas al inmueble que den servicio a otras áreas; y ejecución de solera para dejar acondicionado el espacio una vez se finalice el derribo.

Además se han encontrado cuatro placas de amianto que la empresa retirará con la autorización administrativa y todas las medidas de seguridad. Algo que ha condicionado la fecha de finalización de las obras para la que se ha pedido una prórroga y que está previsto terminen a finales de agosto.

Ferrández ha señalado que "esta obra permitirá comenzar la temporada futbolística en este campo con total normalidad. La segunda fase, en la que ya estamos trabajando, es la redacción de un nuevo proyecto para la construcción de una grada nueva y poder dejar así el estadio con unas instalaciones en condiciones y modernas". Deportes no especifica si la voluntad municipal es que la nueva tribuna sea también cubierta.

El edil lamentó el estado en el que se encontraba el campo y ha recordado que en 2014, con el Partido Popular en el gobierno, los técnicos municipales "ante las graves patologías detectadas" en la grada, redactaron un informe en el que se determinaban como medidas a tomar de forma inminente limitar el uso de la grada de la tribuna este y los vestuarios del equipo local, cuestión que no se llevó a cabo hasta que se produjo el cambio de gobierno. Estas medidas "necesarias y urgentes" garantizaban la seguridad de los empleados municipales, de los jugadores y de los aficionados que acuden al campo.

Se da la circunstancia que la grada no contaba con licencia y no estaba contemplada como bien patrimonial del Ayuntamiento. La dificultad de legalizar la obra de la que no existían planos ni proyecto así como el avanzado estado de deterioro de la propia estructura, llevó tomar la decisión de que era más conveniente la demolición de la grada y la construcción de una nueva, "debidamente legalizada, por lo que se procedió a la adjudicación de un contrato menor para la redacción del proyecto".

Ya con Ferrández como concejal de Deportes, se continuó con la redacción y aprobación y en base a este se licitó un contrato mediante el procedimiento de negociado sin publicidad que fue adjudicado por 164.537,90 euros. La obra ha podido llevarse a cabo tras la aprobación de los presupuestos de 2018, ya que no estaba contemplada en los prorrogados de 2015 que han sido con los que el gobierno actual ha trabajado hasta hace escasos meses. A pesar de ello se intentó una modificación de crédito el pasado año pero no daba tiempo material para la ejecución, por lo que la obra se afronta con una partida del presupuesto actual.

El estadio municipal tiene valor sentimental para muchos torrevejenses. Se inauguró en noviembre de 1971 en un enfrentamiento del equipo local con el Hércules. En aquel momento tan solo contaba con una grada. El resto fue levantada con el esfuerzo de muchos vecinos implicados desinteresadamente en la obra. Fue escenario de la mejor época deportiva del Torrevieja, históricamente un equipo de tercera división, a finales de los ochenta, cuando el club local de fútbol ascendió y permaneció varias temporadas en Segunda División B. Durante el cierre por motivos de seguridad de los equipos locales han estado jugando en el estadio de césped artificial Nelson Mandela, que también cuenta con tribuna cubierta.