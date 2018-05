El arquitecto del teatro advierte que hay obras en el edificio que él no supervisó

n El arquitecto supervisor de las obras del Teatro Municipal, Antonio Marquerie, ha informado al Ayuntamiento que hay obras en el inmueble que en su día no aparecían en el proyecto. Marquerie ha respondondido de esta forma a la enésima reclamación del equipo de gobierno para que firme el final de obra y que el Teatro obtenga la licencia de apertura necesaria para reabrir. El técnico acudió a visitar el Teatro en septiembre pasado. En el informe que ha realizado sobre esa visita indica que hay varias construcciones y modificaciones que no se corresponden con el proyecto que supervisó, y que autorizó abrir en 2006 con un documento de ocupación que la administración ahora no reconoce como válido y sin licencia. Esas nuevas obras -al margen de los sobrecostes del proyecto- están urbicadas en la zona de oficinas poesterior al escernario: varios despachos del área de mercados y cultura, entre ellos los que utilizaban concejales y funcionarios. También varios aseos.

El equipo de gobierno ha preguntado a diversos departamentos municipales, entre ellos Cultura y Obras y Servicios y ningún técnico se ha hecho responsable de esas actuaciones, realizadas presumiblemente entre 2006 y 2015 y de las que no figuran expedientes. El informe del técnico pone todavía más difícil que cumpla la reclamación del Ayuntamiento de que se haga responsable del fin de obra, dado que el arquitecto reclama completar unos honorarios que Acciona y el municipio dicen que han pagado.