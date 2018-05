El PP lleva a las Cortes la parálisis de las obras del colegio de Rojales

El Partido Popular exigirá a la Conselleria de Educación en Les Corts Valencianes que dé una fecha para la finalización de las obras en el CEIP Poeta Miguel Hernández de Rojales, que están paradas desde hace cuatro meses "sin que el Ayuntamiento haya dado ningún tipo de explicación ni plazo para concluirlas", denuncia el portavoz popular, Alberto Ros. "El Partido Popular no puede dejar pasar la incapacidad del equipo de gobierno para resolver la parálisis de los trabajos y por eso preguntaremos directamente al conseller qué pasa y cuándo va a estar terminado nuestro colegio", manifiesta.

La portavoz de Educación del Grupo Popular en la Cámara autonómica, Beatriz Gascó, visitó el jueves de la pasada semana y comprobó junto con representantes de la AMPA, el estado de las instalaciones para poder presentar esta pregunta al máximo responsable, Vicent Marzà.

Los populares entienden que "a la desastrosa actuación de la Conselleria de Educación se suma la despreocupación del equipo de gobierno que no ha sido capaz de reclamar para su pueblo la pronta terminación de los trabajos". La construcción de este centro "se ha quedado a mitad", después de que se inaugurara en septiembre de 2017 el nuevo aulario pero el colegio está a falta de que se termine el gimnasio y las pistas deportivas, resalta el portavoz del PP que este Consell no es capaz de terminar con lo que se encontraron hecho porque fue el Gobierno Autonómico del PP quien licitó el colegio en abril de 2015, pero no es de extrañar este hecho porque prefieren construir un País en lugar de construir los colegios que hacen falta.

Ros critica que "el Ayuntamiento da la espalda a los escolares y sus familias en uno de los proyectos más importantes que se desarrollan ahora en la localidad al no estar a su lado frente a la Conselleria de Educación".

El portavoz popular compara "la rapidez para tramitar el cambio de nombre del colegio de 'Príncipe de España' por 'Poeta Miguel Hernández' y la lentitud para terminar los últimos trabajos". Considera este ejemplo como "paradigmático de lo que ha sido el gobierno regional y local en educación, basada en gestos y no en hechos".